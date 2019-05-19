駐南斯拉夫使館被北約轟炸20周年　公安部長趙克志赴舊址憑弔

5月7日是中國駐南斯拉夫使館被北約轟炸20周年。中國國務委員、公安部部長趙克志當地時間18日現身塞爾維亞中國駐南斯拉夫大使館舊址，悼念被炸身亡的3名中國記者。

公安部長趙克志赴駐南斯拉夫使館舊址憑弔。（「中國警方在線」微博）

中國公安部官網消息，趙克志在紀念碑前送上花圈，整理寫着「深切緬懷邵雲環、許杏虎、朱穎烈士」的緞帶。中國駐塞爾維亞大使陳波、國務院副秘書長孟揚、外交部涉外安全事務專員程國平、公安部部長助理聶福如等參加。

公安部官網文章寫道，中國已迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍；任何風險挑戰、打壓欺凌都不可能阻擋中國前進的步伐。只要維護「習核心」，保持戰略定力、增強必勝信心，集中精力辦好自己的事，就一定能戰勝一切艱難險阻，實現中國夢。

當地時間2019年5月7日，即北京時間5月8日，是北約轟炸中國大使館20周年紀念日。中國駐塞爾維亞使館當日舉行紀念活動，悼念3名中國記者邵雲環、許杏虎和朱穎。官媒《環球時報》5月9日發文稱，美國所謂的誤炸讓很多中國人清醒過來。在過去20多年裏，中國軍力獲得大幅提升，尤其是海軍、空軍、戰略火箭軍進步明顯。

文章稱，在火箭軍方面，中國擁有的東風-41洲際彈道導彈可攜帶多個分導核彈頭，美國的反導系統亦難以攔截。文章反問，「這樣的中國，試問還有誰敢『誤炸』？」

（綜合報道）