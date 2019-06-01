習近平回信勉勵澳門學生：長大後為建設澳門、振興中華多作貢獻

據新華社報道，近日澳門濠江中學附屬英才學校的小學生給國家主席習近平寫信，講述他們對「祖國母親」含義的理解，並隨信附贈了寫信和運動的照片。 而在「六一」國際兒童節來臨之際，習近平5月31日給該校小學生回信，對他們予以勉勵，並祝他們和全國的少年兒童節日快樂。

澳門濠江中學附屬英才學校的小學生給國習近平寫信。（新華社）

習近平在回信中說，「你們畫的彩筆劃很好，說的話也很真誠，充分體現了小朋友們的美好心靈。」

習近平還表示，他經常想起《七子之歌》，歌中表達的遊子對回到母親懷抱的渴望十分感人。「回歸祖國20年來，澳門發展日新月異，澳門同胞工作生活越來越好。祖國是澳門的堅強依靠，你們從小就懂得這個道理，我十分欣慰。」

習近平指出，希望同學們不辜負杜嵐老校長的期望，傳承好愛國愛澳優良傳統，珍惜時光，刻苦學習，健康成長，「長大後為建設澳門、振興中華多作貢獻。」

澳門濠江中學附屬英才學校的小學生給國習近平寫信。（新華社）

澳門行政長官崔世安其後代表澳門特別行政區政府，感謝習近平對澳門學子的關愛，又指特區政府將學習傳達習近平回信中的精神，繼續重視並支持教育工作，持續投放充沛的教育資源。

（新華社）