【六四三十】蔡英文：大陸繼續遮掩真相　香港自由倒退

台灣總統蔡英文昨日（3日）接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團時表示，六四和美麗島事件之後，台灣堅定地走上民主自由的道路，希望中國大陸也往這條路走。 蔡英文今日（4日）在Facebook上表示，中國大陸政府還想繼續遮掩六四真相，又以香港作為「自由倒退的例子」，指「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。

蔡英文3日接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團，圖左為民運人士陳破空。（中央社）

蔡英文3日表示，六四和美麗島事件之後，台灣跟中國大陸的民主發展開始有不一樣的路徑跟速度；台灣跟中國大陸都曾站在十字路口過，但台灣很堅定地選擇走上民主自由的道路。中國大陸雖然在這幾年經濟發展有進步，很可惜在人權自由上還是受到很大的限縮。

蔡英文指，台灣曾經有政治犯，未來不會重蹈覆徹，會堅守民主價值。但台灣也很關心中國大陸的民主跟人權發展，這是一個普世價值，希望中國大陸可以往這條路走，「這條路必然走得艱辛，但是走在這條路上，如果我們可以做的，我們都會盡力來做」。

學運領袖封從德6月2日從東京乘搭飛機抵港，打算來港參與六四紀念活動，惟在香港機場遭到遣返。（支聯會提供）

蔡：大陸未反省當年錯誤

蔡英文4日在Facebook發帖，表示全世界的焦點都在關注當年天安門前的真相，以及現在中國大陸對香港自由的侵蝕。她又提及日前打算來港參與六四紀念活動的學運領袖封從德在香港機場遭到遣返，以及大陸國防部長魏鳳和在新加坡的「香格里拉對話」上有關六四事件的發言，表示「這都顯示出，中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相。我相信全世界追求自由民主的人們，都不可能同意這樣的做法」。

6月2日，大陸國防部長魏鳳和在新加坡的「香格里拉對話」上表示六四事件是「政治動亂」，形容中央採取果斷措施平息動亂，屬正確決定。（路透社）

蔡英文又以香港作為「自由倒退的例子」，指「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。這個現象凸顯了民主和威權兩種制度，並不可能共存在一個國家內部。

（綜合報道）