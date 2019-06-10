【中美貿易戰】官媒追打「投降派」　慎防矯枉過正堵塞言路

隨著中美貿易戰日趨白熱化，北京表明會全力應對，不會就主權事宜退讓，一眾官媒都開火猛轟「投降論者」，言下之意是不應該長他人志氣，滅自己威風。 可是，政府的確不應該要求所有人都是主戰派，而應該體恤輿情，明白到個體遇到危機，最自然的選擇就是避險。對於這樣一個自然反應，政府一棒子打死是不合時宜的，較有建設性的方法是循循善誘，引導每個趨吉避凶的個體，理解集體團結的力量和前景。

在中美貿易戰日趨激烈的大趨勢下，兩國對抗的影響越來越大，正逐步蔓延到民間。（資料圖片/視覺中國）

強勢「安內」論調是有必要的

在當局眼中，或者這種強勢「安內」論調是有必要的。畢竟毋論官媒口徑如何強硬，主旨都是集中在中國的巨大潛力和耐力，沒有一家進取至否認美國現時仍是世界第一強國，手上的牌比中國多。正因中國處於防守態勢，更加需要「信心管理」以保持內部士氣，對於異見的包容度難免會下降，相反會更加著重「槍口一致對外」。

例如新華社便於6月8日刊文直指，要讓散佈投降論的人成為過街老鼠，強調這些人得了軟骨病，喪失民族氣節，鼓吹中國應妥協論調，混淆視聽、擾亂輿情、渙散人心。實則「人心」的影響是實在的也是巨大的，單講在現代經濟體舉足輕重的金融市場，即使並無實質消息，一旦任由悲觀氣氛漫延，資金將會加速撤離，匯市和股市都可能出現過度反應，無端增加政府宏觀調控的成本。

非理性行為致「自我預言實現」

正所謂「三人成虎」，投降派大行其道的話，轉而觸發市場非理性行為，無異於「自我預言實現」。其實早在2018年8月，名為「孫立平社會觀察」的公眾號稱：「如果貿易戰打到極端，對於美國經濟來說至多是重創的問題，而對我們來說則是生存問題。」之後官媒環球網即點名指責：「仗還沒打，就有人要割地求和！」

如果坊間人士就這樣拋出一個判斷，說中國一定輸得更慘，遭遇官媒反擊似乎都是意料中事。新華社一文便特意「正告」，崇美媚美恐美者別再做美國政府霸淩的幫凶，別再試圖用投降論瓦解中國人的抵抗精神，執迷不悟、一意孤行的前方是萬丈深淵。至於如「孫立平春秋筆」公眾號所指，美國打關稅戰和封殺華為，就只是「一個天天給你送花的人有一天突然不送了」，「你不能因此而責怪人家」，對箇中惡意輕描淡寫，怎麼說都是有欠妥當，招致批評亦屬正常。

中美貿易戰開打後，網上流傳內地有餐廳向美國籍食客額外收取25%的費用。(網上圖片)

避免盲目將「妥協」和「投降」混為一談

可是在這場中美國運之爭，當局也不能矯枉過正，否則可能會導致言路壅塞，妨礙有益的政策討論。尤其是處於守勢的中國有必要弄清楚，手上有甚麼反制美國的牌，而這些牌效力有多大，例如貿然斷供稀土過於損人不利己，美國亦只會煩惱一陣子，那不如用逐步加強審批和管制，以作為長期談判籌碼之用。如果一味「寧左勿右」，對其他意見充耳不聞，恐怕會有走上劍走偏鋒的風險。

總而言之，官方要把握好引導輿情的力度，避免盲目將「妥協」和「投降」混為一談，把異議者統統打成投降派。於此官方宣傳系統需要分辨清楚，在「投降派」的大帽子下，當中有不同動機和形形色色的立場，應該按個別意見取長補短，這樣做才有助於擬定更為有效的應對辦法，並且為官方的立場和行動，爭取更大多數的支持力量。