【中美貿易戰】北京對加拿大下重手　殺雞儆猴奏效破圍堵

中美貿易戰以來，美國不斷鼓動西方陣營對付中國，由市場准入到華為5G，全方位向北京施壓。積極一面而言，中國表明擴大進口，以及降低汽車業及金融業的外資門檻，與全世界分享改革開放成果；消極一面而言，中國警告不容任何國家在背後捅刀，於此加拿大成為鮮明例子，可說是被北京殺雞儆猴。

6月9日，加拿大《環球郵報》報道，前總理克雷蒂安主動請纓，表示願意擔任特使，前往中國就雙邊關係作斡旋，以解決兩國貿易糾紛，以及尋求釋放兩名被拘押的加拿大人，官方透露總理杜魯多已經和克雷蒂安就此會談。此舉反映加國對華的官方渠道基本上已經無效，因此需要找一個有份量的非官方人物出手相助，以期中加不會無限期交惡下去。

孟晚舟事件假如僵持下去，對加中關係肯定有害無益。圖為杜魯多2017年訪華晤習近時的情況。(視覺中國)

加國逮捕孟晚舟招中國報復

就去年底華為副董事長孟晚舟在溫哥華被捕，不管加拿大是刻意替美國辦事，抑或是未作政治風險評估，北京已視加國充當華府的「馬前卒」，必須殺一儆百以防他國「誤判」形勢，以為選了站在美國一而毋須承擔後果。如是者出現一個有趣情況，明明是美國指控孟晚舟違反伊朗禁制令，提出引渡申請，北京在這件事事上的打擊對象卻不是美國，反而是夾在中間的加拿大。

半年以來，世界各國政府和各大企業都看得很清楚，一旦被北京判斷為對美「選邊站」，將會招致甚麼後果：中國會動用各種手段，或明或暗逐步打擊對手痛處。最明顯的是，中國有14億人的龐大市場，而北京懂得如何善用這一個獨步全球的籌碼。截至今年6月，根據中國海關數據，4月份中國從加拿大進口菜油1.2萬噸，較3月下滑82.8%。加拿大出口中國的大豆也遭遇斷崖式暴跌，從2018年8月到12月的320萬噸，下降到2019年1月到4月的3700噸。

半年來經貿司法全方位進擊

與此同時，中國祭出行政程序如檢疫問題，一步步排斥加國商品。中國於3月以品質有問題為由，下令禁止理查森國際公司（Richardson International）和維特拉公司（Viterra）的​芥花籽商品出口至中國。到了5月，中國還由於「衛生原因」暫停購買奧利梅爾公司（Olymel LP）和德拉蒙德出口公司（Drummond Export）這兩大豬肉出口商的肉品。

另一邊廂，在孟晚舟被捕後，中國先後拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及商人斯帕弗（Michael Spavor），並且將一名加藉毒販改判死刑。外界普遍認為，上述事件均為中方的報復之舉，反映中國除了利用市場優勢，似乎不惜撕破臉「對等還擊」，以捍衛自身利益。這些手段看起來好像粗糙得近乎粗暴，但毋可否認其目標明確而有效。

華為副董事長孟晚舟2018年12月1日加拿大溫哥華過境時被捕。

暴露美國對盟友口惠而實不至

有加拿大作前車之鑒，各方對於要如何在中美貿易戰定位，有了更高的敏感度，並不會因為華府擁有些優勢，就盲目西瓜靠大邊，因為北京有足夠實力和自信，對付眼中的「投機份子」。例如美國亟欲封殺華為，但由歐洲到東南亞，各國政府一則量及無謂為美國而賠上本國的建設發展，二則眼見加拿大陷於進退兩難，左右不是人，也不得不三思而後行，大多數國家或明確表明不會排斥華為，又或者未有主動表態。

中國殺雞儆猴也印證了一點，即使有意無意間替美國辦事，華府也不會亦不能給予保護和回報。杜魯多政府陷入對華泥淖，美國口頭上對盟友給予支持，但既無增加採購加拿大商品，亦未為加拿大作「對等還擊」，相反更有在經貿問題上趁火打劫的傾向。由此可見，中國也許對加國下了極重手，但權衡利害後確實打了一手好牌，殺雞儆猴下其他各國響應美國，不敢群起而攻之，同時暴露美國的自私自利，連盟友都被用完即棄。