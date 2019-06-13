【中美貿易戰】重擊加拿大太過火？　北京「殺雞用牛刀」有深意

去年12月，華為副董事長孟晚舟在溫哥華為被捕，中國隨即對加拿大施展一系列報復攻勢。有論者認為是殺雞焉用牛刀，北京不分青紅皂白就一口咬定加拿大是美國「幫兇」，加以強力打擊，有可能會影響國際形象。 事實卻是直到最近，加拿大不單只未敢以眼還眼，兼且謀求向中方「求和」，甚至有意邀請前總理克雷蒂安出山，以其對華親善的政績為籌碼，從非官方渠道替渥太華解困。由此看來，北京即使動了牛刀殺雞，暫時來看確實有效。

孟晚舟5月8日趕赴法庭現場，狀態看起來很好（圖源：Reuters）

在關鍵時刻損害中國利益

加拿大收到美國的引渡請求，根據白紙黑字訂明的程序拘捕孟晚舟，表面上看來的確是無懈可擊，而如以「疑罪從無」方針來判斷加方行為，中方至今除了合理推測，拿不出確鑿證據來證明引渡案有「政治考量」。可是弱肉強食的國際政治不是彬彬有禮的文明法院，假如等到對方惡意盡露，己方退無可退時才出手還擊，就永遠只會被動捱打，因此對北京而言，加拿大是「為虎作倀」抑或是敏感度不足，動機統統不重要，最重要是該國在關鍵時刻損害了中國利益。

外界為甚麼會有「殺雞用牛刀」的看法呢？主因是中國全方位發動「不對稱攻勢」，從經濟和司法各領域打擊加拿大。經濟面很簡單就是「限加令」，一步步禁止加國的豬肉、大豆和芥花籽油進口中國，重挫加國對外經貿；司法面就高調處理多宗涉加籍人士案件，中國先後拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及商人斯帕弗（Michael Spavor），並且將一名加藉毒販改判死刑。

坐山觀虎鬥？狐假虎威？

最有趣的是，中國以其人之道還其人之身，動用行政手續、防疫檢測和司法程序，故此渥太華同樣拿不出證據來證明中方「刻意報復」，只能夠不斷重覆交涉協商之類空話。更為要者，加國面對中國施壓，不敢也不能作「對等還擊」，例如未有跟從美國的華為5G封殺令，而美國亦愛莫能助，嘴裡說支持但不付諸行動，例如增加採購加拿大農產品。

北京出手真的「過火」了嗎？相比虛幻的國際形象，北京更看重實際的國際博奕，認為外交場合就是個野生池塘，大魚吃小魚，小魚吃蝦。主導戰後秩序的美國是條超級大魚，牠對獵物啃了一大口，難保其他中魚和小魚不會趁機咬一小口，群起而攻之。中國作為池塘裡第二大的魚，有本事和美國單打獨鬥，但就必須防止多線作戰，確保魚蝦們明白到這一點：中國容得下各位坐山觀虎鬥，但如果想狐假虎威趁火打劫，必定會招致嚴重後果，吃不完兜著走。

中國駐加拿大大使盧沙野日前接受當地傳媒訪問時，指出中加雙邊關係「確實遇到了重大困難」，但責任不在中方。（資料圖片／路透社）

不是一味推進而全無技巧

加拿大只是中美交手的炮灰，實則北京動上「牛刀」自有其戰略眼光。論戰略廣度，重擊加拿大是要告訴親美諸國，不論貴國是有意或無意為之，西瓜靠大邊的結果就只有一個，淪為衝鋒陷陣的「馬前卒」，因此遇上美國的命令或請求，都要三思而後行；論戰略時限，中國不吝於犧牲一年半載的國際形象，換來五六年的外交效果，當務之急是在美國主導的國際秩序下，劃開一個兩強決鬥而非以一敵十的擂台，如果這時候還執著於形象和面子，近乎是荒唐可笑。

儘管如此，中國也不是一味推進而全無技巧，孟晚舟事件就是個好例子。整件事的始作俑者是美國，但北京未有就此推出「限美令」，更未有拘捕在華美籍人士，所有打擊力量幾乎全落在加拿大身上。當駐加大使盧沙野警告加拿大，封殺華為會有「後果」，批評加方抱持「西方中心論」和「白人優越論」，駐美大使崔天凱卻尚未如此炮轟美國。或者正因北京面對國際大氣候的殘酷現實，作出了取捨，認清可行目標後重錘出擊，如此才擋住了美國強力攻勢。