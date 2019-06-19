【華為風波】美議員倡禁止華為專利索償　人民日報：當強盜成癮

美國參議員魯比奧（Marco Rubio）周一（17日）提出法案，阻止華為入稟美國專利法院索償。 《人民日報》就此發文為華為發聲，批評魯比奧存在強烈意識形態偏見，意圖遏制競爭對手，又指在全球化下，弱肉強食的「叢林法則」是行不通。

《人民日報》發文聲援華為收取美國企業的專利費用是合乎情理。（資料圖片）

美國媒體12日報道，華為要求美國電訊商Verizon支付逾230項專利權的牌照費，有關費用的金額超過10億美元。共和黨參議員魯比奧周17日提出修訂《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）。規定列於美國政府特定清單的公司，包括華為，將不能按美國法律就專利問題申請補償，例如不能就侵犯專利權採取法律行動。

中國官媒《人民日報》19日發文指，魯比奧「一向不遺餘力地扮演反華小醜角色」，又指魯比爾近來大肆宣揚對中國輸美商品加徵關稅有利，而美國國會近年的反華提案，大多可見魯比奧的影子。文章又指魯比奧及其同伙具有強烈的意識形態偏見，戴著有色眼鏡看世界，滿眼都是戰略競爭對手，要致力將所有中國公司從西方資本市場趕出去。

文章又認為，華為要求美國企業向其支付專利項目授權費「完全是合乎情理、合乎規則的市場行為」。反問華為擁有的核心網絡技術設備、無線通信基礎設施建設到物聯網技術等大量專利難道須無償提供給美國？形容美國一些人「真是當強盜成癮，成天口口聲聲強調保護知識產權，可心裏唯一想要的就是佔盡世界的便宜」。

文章又提到。在美國一些人打壓下，華為公司被逼調低自身的營收預期，而美國若干企業也間接受到蒙受損失，形容「絆住華為公司手腳，美國企業逃不脫跟著斷胳膊、斷腿」。文章最尾提出在全球化時代下，決定了弱肉強食的「叢林法則」行不通。魯比奧等人擋不住開放合作中加速科技創新、推動共同發展的滾滾潮流。