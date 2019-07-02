【立法會衝擊】郭台銘譴責港府對市民動武　朱立倫籲尊重民意

大批要求撤回修訂《逃犯條例》的示威者在7.1回歸日衝擊及短暫佔領立法會大樓，引致嚴重破壞。警方於今日（2日）凌晨動員大批防暴警察在金鐘一帶清場，並施放胡椒噴劑及多枚催淚彈驅散示威者。 參與國民黨黨內總統初選的鴻海前董事長郭台銘今日表示，香港一國兩制失敗，譴責港府對老百姓動用武器；同為參選人的前新北市長朱立倫則呼籲港府尊重民意，趕快化解紛爭。

郭台銘表示香港一國兩制失敗，並譴責港府對老百姓動用武器。（資料圖片）

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郭台銘今天表示，他很早就說過「香港的一國兩制是失敗的」。太陽花學運時，可看出國民黨的高度，時任行政院長江宜樺沒有用武器對付老百姓，後來雖造成國民黨大敗，他認為是光榮的敗；但港府對老百姓動用武器，應受到譴責，他盼香港繼續保持繁榮自由。

朱立倫則表示，堅決支持民主自由，反對任何專制獨裁，也希望香港可以和平理性解決這個問題，並呼籲港府一定要尊重民意，趕快化解爭議。

朱立倫呼籲港府一定要尊重民意，趕快化解爭議。（資料圖片）

國民黨：不認同港府以激烈手段處理群眾運動

國民黨透過新聞稿表示，過去數周香港民眾多次走上街頭，以和平方式行使集會和抗議的基本權利，期盼香港民眾能維持理性抗爭；國民黨也不認同港府以激烈手段處理群眾運動，呼籲雙方應本於民主精神，持續溝通化解對立。

國民黨強調，中國大陸在香港實施的一國兩制實屬失敗，黨主席吳敦義日前即曾發表聲明強調，從反對修訂《逃犯條例》運動越演越烈可知，中國大陸對港澳連實施所謂一國兩制都是虛言，並呼籲在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

（中央社）