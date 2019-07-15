被指藐視中國　匯豐銀行遭北京點名恐受制裁

針對美國打壓華為、對台售武等事件引發中國強烈不滿，北京方面連續放風，強調要制裁西方企業，特別是其中的匯豐銀行和聯邦快遞。

華為遭遇美國打壓，匯豐銀行被指出不少力。（Reuters）

7月14日，具有中共政壇風向標之稱的《新聞聯播》播報《國際鋭評：制裁對台軍售美企堅決維護國家利益》，強調任何為利益而想挑戰中國國家主權、統一、領土完整和安全的企業與個人，最終要為自己的短視行為付出沉重的代價。

在此前的7月11日、12日，中國商務部、外交部也分別向損害中國國家利益的西方企業發出制裁信號。這引發外界對中國不可靠實體清單的關注。

從官媒新華社、《人民日報》報道看，被點名入選不可靠實體清單呼聲最高的是聯邦快遞和匯豐銀行。聯邦快遞因違規轉寄遭美國打壓的中國通信巨頭華為包裹已「身敗名裂」。

2016年底匯豐銀行配合美國司法部調查華為，最終導致華為原CFO孟晚舟在加拿大被捕。（網上圖片）

至於匯豐，這家被指頻繁獲美國「免死金牌」的大型銀行在處理涉及華為事務時觸怒中國。《環球時報》曾披露，2016年底該銀行配合美國司法部調查華為，最終導致華為原CFO孟晚舟在加拿大被捕。

報道稱，匯豐當時從華為手中獲取一份關於合規性説明的PPT，轉身便提供給美國司法部，並結束與華為的關係。正是這份「證據」，導致孟晚舟被捕，也成為美國起訴華為的「核心材料」。

雖然匯豐聲稱自己是被迫的，但報道又稱，匯豐從一開始就知道與華為有業務往來的Skycom公司和其在伊朗的業務。因為往來的郵件中都有匯豐的LOGO。因此，匯豐「出賣」華為的行動不是「矇在鼓裏」。

那麼北京方面為何會對匯豐的行動如此憤怒呢？據《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」稱，是因為匯豐嚴重漠視中國政府和中國司法部門。文章稱，根據中國法律規定，「外國機構、組織和個人不得在中國境內進行有關的刑事訴訟活動，中國境內的機構、組織和個人不得向外國提供證據材料和相關規定的協助。」

而作為在香港、上海開設的銀行，匯豐未獲得許可將位於中國境內的人員和數據轉移至香港和其他國家，用於取證和調查，這完全視中國法律於無物，視中國司法部門為無物。