【2020台灣大選．觀察】韓國瑜大勝出線　Google或露玄機

今天（15日）上午，國民黨總統初選結果出爐，高雄市長韓國瑜以高達44.805%的支持率勝出其他四位候選人（郭台銘27.730%、朱立倫17.900%、周錫瑋6.020%、張亞中3.544%）。 以結果來説，韓國瑜代表國民黨出征2020台灣大選，是可預期的；但另一方面來説，其高達四成四、接近四成五的支持率擊潰黨內對手郭台銘與朱立倫，不僅令人驚呼如此差距，氣勢正紅、爭取連任台灣總統的蔡英文，也必須謹記「莫忘世上苦人多」。

《請輸入檢索詞WWW》以經營入門網站為題材。（《請輸入檢索詞WWW》海報）

人們在搜索欄面前最坦誠

近期，韓國tvN一齣電視劇《請輸入檢索詞：WWW》正火熱開播，除了談戀愛、灑狗血般的情節之外，整部劇情還以「入門網站」（類似Google）企業為建構，牽扯了與時事相關的社會議題，例如網絡欺凌、操控搜索等等。

其中有一幕安排：劇中「入門網站」的同事開賭牌，都押寶民調支持高的總統候選人。然而，由林秀晶飾演的女主角，認為排名居二的候選人會反轉選情。

結果，女主角的判斷成真。她的理由認為，「搜索詞知道一切，人們在搜索詞面前是最坦誠的。」也就是説，這位民調排名居二的候選人，在大選前的一個月，其搜索熱度遠比民調第一的候選人來的高，而開票結果卻也證明「搜索詞」熱度，是韓國社會的真實反應。

在趨勢圖，可明顯見到韓國瑜（藍線）高於其他候選人。（截取網絡）

Google Trends：韓國瑜大於蔡英文

即便這是「劇情」設定，但同樣手法，挪用在今日國民黨總統黨內初選、此前民進黨黨內初選，甚至未來2020年台灣大選，似乎皆可參考適用。

點開台灣最大入口搜索網站「Google Trends」（谷歌趨勢），依序加入了國民黨總統初選者「韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中」等。結果可發現（上圖），這一個月內來，韓國瑜（藍線）的熱度始終「狠甩」其他國民黨的參與者。也因此，當今（15）日韓國瑜代表國民黨出線，甚至以「大贏之勢」奪得，「Google Trends」可謂佔進先機。

韓國瑜（藍線）與蔡英文（紅線）對比，韓國瑜被熱搜的情快遠比蔡英文來得多。（截取網絡）

接著，再以「韓國瑜」和「蔡英文」進行熱詞對比，就平均值來説，韓國瑜為「42」（藍線）、蔡英文則為「6」（紅線），由此可見，韓、蔡兩人在搜尋字詞上有極大差距，雖然台灣總統選戰還未正式開打，但對蔡英文而言，其個人及執政團隊必須警惕在心。

「撿到槍」不等於「撿到票」

的確，自蔡英文正式獲得民進黨總統提名人以後，她在台灣社會的「聲勢」正由黑轉紅，加上香港發生反修訂《逃犯條例》的一連串示威，蔡英文宛如「撿到槍」，不停的在國際、兩岸關係上大肆對中國大陸開槍，藉此攏絡選票。

相反的，韓國瑜的「聲勢」自上任高雄市長以後，一路下跌。不僅高雄市府閣員頻頻出錯，自身過往還陸續被名嘴爆料「偷佔版税」、「私生子」、「違建農舍」等等。最重要的，韓國瑜對於是否參與國民黨內總統初選的態度扭扭捏捏、推三阻四，將自己陷入政治風暴，使得其個人惹得高雄市民罵聲四起、全台的光環不比以往。

蔡英文自取得民進黨總統參選人以後，對中國大陸火力全開，讓人以為真的「撿到槍」。（台灣總統府提供）

儘管如此，韓國瑜在網絡熱搜量仍大幅超越了同黨民調位居第二的郭台銘，以及民進黨籍的蔡英文。

韓國瑜與郭、蔡兩人差別在於，後兩者的路線，雖政黨意志不同，但論述上有異曲同工之妙：「維護國家主權」、「大談經濟牛肉」，不過這一切，聽在「庶民」耳中，聽不懂，也餵不飽他們對於「未來生活改善」的想像。

而韓國瑜創造平易近人的詞語、積極選擇站在基層身邊，「庶民」看來，韓國瑜若能奪取大位，其所經歷的底層生活窘境似能迎刃而解，因此造就一批死忠「韓粉」，「熱愛」韓國瑜、「搜尋」韓國瑜、「追蹤」韓國瑜。

「莫忘世上苦人多」，是韓國瑜現今最常説一句話，也是韓支持者最中意的話語。即便韓國瑜的是非醜聞纏身，但透過韓國瑜的高支持率與熱搜現象，再次表現台灣民眾心中最坦承、亟需的，其實是令他們有感的經濟社會發展，貼近庶民的政治人物。畫餅充飢誰都會，還不如給予站在身旁的人一次機會。