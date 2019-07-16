【觀察】崔天凱Twitter遇圍攻　中國破「挨罵」困局不容易

中國解決了「捱打」和「挨餓」問題，但真正要強起來，仍需要解決「挨罵」問題。提出這個觀點的不是別人，正是以「重炮」著稱的外交部發言人華春瑩，她最近在官媒撰文指，國際輿論格局總體上是「西強我弱」，中國「時常處於有理説不出、有聲傳不開的尷尬境地」。 另一邊廂，駐美大使崔天凱近日開設Twitter帳户，外交部指此舉旨在更好地促進兩國之間相互的瞭解，並認為這種做法在美國是受到普遍歡迎的，不過，成效似乎頗為可疑。

華春瑩最近在官媒撰文指，中國「時常處於有理説不出、有聲傳不開的尷尬境地」。（資料圖片）

本來外界以為一如既往，中國駐外機關進軍社交媒體，不外乎是講些客套説話，分享在當地的聯誼活動，間中轉貼中國官方立場，總之是聊備一對外平台而已。崔天凱卻有較為「新穎」的嘗試，可是成效卻不似預期。

暗批蔡英文「過境」玩火自焚

事緣他在7月12日以英文發了條新Tweet，內容如下：「台灣是中國的一部份。分裂中國的圖謀永不會成功。玩火的人會引火自焚。」這條Tweet到了16日，獲約1700個讚好和348次轉發，並引來約2600個回應，不過大多數都是反駁和嘲諷，當中除了稱台灣為「自由民主的主權共和國」，還有「推友」批評中國專制而缺乏人權，連帶提及新疆和西藏問題。

崔天凱Twitter。（Twitter截圖）

為甚麼崔天凱忽然「有感而發」呢？台灣總統蔡英文自11日起外訪，其間「過境」美國4天，出席多項公開活動，並在哥倫比亞大學發表演説。外交部發言人耿爽即於12日就此敦促美方：「不允許蔡英文『過境』，停止美台官方往來，也不要為「台獨」分裂勢力宣揚「台獨」主張提供任何平台。」由此可見，崔天凱同日的Tweet只是一貫中國對台灣的統獨立場，講清楚陸方立場。

生硬移植中方外交口號

儘管如此，崔大使逃不過華春瑩所講「挨罵」的情況。問題正正在於，他和他的助手似乎不太瞭解社交媒體生態，無緣無故拋一條Tweet出來「嚴正警告」，沒有新聞背景，沒有給予佐證，單憑口號式內容就想折服外國網民，忍怕是有些掉以輕心。對比之下，耿爽還是會提到「一個中國」原則和中美外交文件，台灣問題會影響中美關係，事涉美國自身利益。

可能是Twitter有字數限制，崔天凱團隊惟有言簡意賅，直接將中方日常外交口號翻譯成英文，充作不點名的新聞評論。可惜的是，他們就如同坐在北京的外交部辦公室，習慣一開口就「義正詞嚴」，意識不到海外社交媒體是另一套玩法，不去斟酌字眼便把「玩火自焚」貼上Twitter，完全不能發揮輿論導向的作用之餘，兼且掀起一面倒罵戰的「尷尬境地」，是「公關失敗」的最佳示範。

台灣總統蔡英文在美國發表演説。（資料圖片）

崔天凱團隊其實有很多選擇，毋須點破就能為觀眾提供另一看法。他們可以製作短片或圖輯，講解大陸的「歷史觀」，圖文並茂地展示兩岸的共同歷史源流。另外中美建交以來，「一個中國」政策是兩國關係的底線，駐美大使不妨簡單一句註明美方的外交承諾，同時對照蔡英文「過境」美國的含義，以「違諾」作為公關主題一定比「玩火自焚」更為有效和得體。

或者崔天凱作為外交官，有官僚架構的限制，要發揮創意不是易事，而華春瑩説國際輿論格局「西強我弱」，這不是單憑外交官就能扭轉形勢。

例如網絡平台，全中國有數以億計的網民，當中不乏全球最有創意潛能的腦袋，然而被困在「防火長城」之內，不能對外「講好中國故事」之餘，甚至無法在Twitter「聲援」崔天凱，反而成為對手諷刺的素材。如此情況並非一時三刻所能化解，但值得主事機構深思，考量一下「人民外交」的性質和利弊。