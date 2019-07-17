【觀察】解放軍高官錢衛平父子涉諜被查　揭開中俄情報合作一角

據《明報》引述消息人士報道，中央軍委裝備發展部副部長錢衛平月初因涉間諜罪被軍方拘捕調查的消息屬實。據悉，這是自2012年國家安全部副部長陸忠偉的下屬向美國傳遞情報被捕後，再有軍方高官涉諜。 這宗間諜案件有兩個值得注意之處，一是錢衛平涉諜源於其在美國留學的兒子遭中央情報局（CIA）策反；二是有關錢衛平涉諜線索來源於俄羅斯情報部門。此案既向外界揭示中美之間的情報角力，又揭開中俄之間尚不為外界所知的情報合作。

錢衛平（圖左）曾任載人航天工程測控通訊系統總工程師。（資料圖片）

錢衛平是航天測控和通訊專家，曾任載人航天工程測控通訊系統總工程師、嫦娥2號月球探測系統設計師，參與過神舟1號至9號的通訊規劃。他原任中央軍委裝備發展部信息系統局局長，今年4月剛出任裝備發展部副部長。

消息稱，錢衛平在美留學的兒子利用假期返家之時，多次翻拍和電子複製涉及解放軍裝備及載人航天等相關涉密文件，其間錢衛平雖有察覺，但並未深究。而錢衛平父子涉諜案亦令外界聯想起中共曾經的「二劉」（劉連昆、劉廣智）台諜案，同樣是父子同時涉案。

在美高幹子女或被招募

按照2017年新修訂的領導幹部報告個人有關事項規定，中共官員子女移居或在中國境外工作、生活一年以上即需向中共中央匯報情況，但這種匯報不一定能使中共高層及時掌握高官子女涉諜情況。

2018年10月，曾有未經證實的消息指，中共高層曾密令在美高幹子女年內回國，同時禁止他們赴美留學，當時有分析指此舉與貿易戰有關。但錢衛平涉諜案表明，這些高幹子女有可能成為美國情報部門招募的對象，高官的海外家庭關係或使中國面臨情報洩露的風險。

習近平6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問，期間與普京乘船遊覽。（新華社）

中俄情報合作背後的政治互信

錢衛平涉諜案的一個罕見之處在於，該案線索是由俄羅斯情報機構向中方透露。一般而言，情報系統的密切合作是兩國互相信賴的政治關係的標誌，在冷戰時期標誌着陣營歸屬，如美國、英國、澳洲、加拿大、新西蘭5個英語國家建立的五眼聯盟，就建立在高度的政治互信和戰略合作基礎之上。因而此次中俄之間共享諜報，顯示出兩國在現階段擁有較高的政治信任。

中俄自1996年締結「戰略協作夥伴關係」，2014年5月升級為「全面戰略協作夥伴關係」，國家主席習近平今年6月訪俄期間，兩國再將關係提升為「新時代全面戰略協作夥伴關係」，而「戰略協作夥伴關係」就已涉及情報交流。

中俄在情報領域的合作或源於共同面對美國的壓力。今年1月，負責協調美國17個情報機構工作的美國國家情報總監辦公室（Director of National Intelligence, DNI）發布新版「國家情報戰略報告」，將來自「傳統對手」中俄的威脅放在首位，延續了2017年12月特朗普政府「國家安全戰略報告」的做法。

有分析認為，在美國情報領域中，國家級別的戰略首先劍指中俄，意味着美國情報活動優先針對中俄的活動，其中包括尋找代理人、實施各種顛覆活動，甚至收買官員和其他重要人物等。錢衛平這位中國軍方的航天專家，無疑正是這樣一位美國情報系統物色的重要人物，而同時被美國情報部門列為對手，亦促使中俄兩國加強情報領域的交流共享。