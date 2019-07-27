【黑老大逃死刑】內媒疏理關係網　司法、公安、監獄等系統全涉案

雲南惡霸孫小果「死而復生」案引發社會廣泛關注，據雲南掃黑辦日前最新公佈，當局確認涉嫌徇私舞弊減刑、涉嫌嚴重違紀違法被查、被逮捕的涉案公職人員、重要關係人增加至20人。雲南高院同時亦依法對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事案啟動再審。 有官媒分析，孫小果案中被查的公職人員及重要關係人所構成的關係網，可以發現雲南的法院、公安、司法、監獄系統全部涉案。

官方公佈日前雲南高院向孫小果送達再審決定書的情況。（影片截圖）

雲南省高級法院、雲南省公安廳、司法廳、昆明市中級法院、昆明市公安局官渡分局、雲南省監獄系統都有人員涉及孫小果被查或被捕。

據官方通報，雲南紀檢監察機關在之前對雲南高法院審判委員會前專職委員樑子安等11人立案審查調查，採取留置措施的基礎上，又對涉嫌嚴重違紀違法的雲南省司法廳前巡視員羅正雲、雲南高院審判委員會前專職委員田波、雲南公安廳刑事偵查總隊前副總隊長楊勁鬆等3人進行立案審查調查及採取留置措施。

同時，雲南省檢察機關在前期已對4名監獄幹警立案偵查並採取逮捕措施的基礎上，再對涉嫌徇私舞弊減刑的2名監獄幹警採取逮捕措施。

雲南高院有兩名副廳級專職審判委員會委員涉孫小果案被查。（資料圖片）

其中樑子安、田波受孫小果母親孫鶴予、繼父李橋忠請託，涉嫌徇私枉法、受賄等嚴重違紀違法，已分別於5月、6月被採取留置措施；羅正雲、昆明中法院刑事審判第二庭前副庭長陳超、雲南省監獄管理局前副局長朱旭、前副巡視員劉思源，都是在孫小果服刑期間接受請託，為孫小果違規考核計分、評選「勞動改造積極分子」、利用並非其發明的實用新型專利認定重大立功，違法幫助減刑。

（中國新聞網）