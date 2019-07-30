【新疆再教育營】自治區主席：教培中心是借鏡國際反恐有效做法

國務院新聞辦公室今天（30日）上午舉行「建設美麗新疆、共圓祖國夢想－70年新疆經濟社會發展情況」記者會。對於外媒關切的「再教育營」問題，新疆自治區主席雪克來提．扎克爾（Shohrat Zakir）在會上指出，設立教培中心是借鏡國際反恐有效做法。

新疆自治區主席雪克來提．扎克爾。（資料圖片）

雪克來提：外媒有問題想看哪座都行

雪克來提指出，在新疆設立教育培訓中心，是儘可能挽救一些嚴重受宗教極端思想影響感染和被迫參與的人，又説大多數國家的官員參觀教培中心後，都認為是壓制暴力恐怖犯罪和極端主義傳播的很好教育方式，很可以解決問題。

他未有回應現時在教育中心的人數，但表示教育中心是有進有出，90%學員都已回家，過著幸福快樂的日子，並要外媒有問題隨時去新疆，想看哪座教培中心都行。

外界關注中國以新疆「再教育營」關押維吾爾族人。（路透社）

他又指，設立教育中心，是因為新疆早前出現多宗嚴重暴力恐怖犯罪事件，由披著宗教外衣，傳播極端思想的境外人士，企圖顛覆和影響中國正常生活和社會。當局透過教培中心教育接受培訓者何謂宗教以及宗教的真諦，還會教育學員法律知識和普通話；學員不只信奉伊斯蘭教，亦有其他宗教。

新疆自治區副主席艾爾肯．吐尼亞孜。（中央社）

新疆自治區副主席艾爾肯．吐尼亞孜（Aierken Tuniyazi）則提到，教培中心是依法設置的，會充分保障學員在學習期間不受任何侵犯，嚴禁以任何方式對學員進行人格侮辱和虐待；充分保障人身自由，有事可以請假，定期回家。

艾爾肯還表示，按照規定，學員在教培中心內不得從事宗教活動，但是回家後可以根據個人意願，開展合法宗教活動。

（中央社／香港電台）