北部戰區空軍某航空旅獲授「強軍先鋒大隊」　料配備殲20保衛首都

中央軍委周三（7月31日）北京八一大樓舉行晉升上將軍銜警銜儀式，北部戰區空軍某航空旅一大隊被授予強軍先鋒大隊榮譽稱號。內媒報道稱，外界據此推測，北部戰區某航空旅可能會是第二個配備殲20戰機的「威龍」作戰旅。

報道稱，2019年東部戰區某航空旅成為空軍第一個殲20成建制作戰部隊，也就是威龍第一旅，名為「王海大隊」。該旅率先接裝殲20戰機。由此可以推測，決定殲20列裝部隊一些關鍵因素：

首先位置重要，可以重大限度發揮殲20效能，然後是空軍英雄部隊，王海大隊可以說是空軍英模代表，還有就是部隊應該具備優良素質，技術過硬，能夠最快的速度完成型號換裝。

殲20戰機。（視覺中國）

報道指出，北部戰區某航空旅與東部戰區某航空旅一樣也具備這些關鍵因素。該航空旅擔負保衛渤海經濟圈的重任，同時是首都的空中門戶，位置極其重要。

此外，該旅也是一支英雄部隊，前身是空軍航空兵第1師，是空軍第一支作戰部隊，更是空軍第一個作戰大隊，創造多項空軍第一，包括率先參戰、首獲勝利等等，以致此前屢獲國產作戰飛機率先裝備。

該旅也具備高超的技術，曾4次獲得空軍對抗空戰考核團體第一名，有4人次奪得代表空軍飛行員技戰術最高水平的「金頭盔」。報道也認為，該旅換裝殲20戰機是實至名歸。

有分析稱，北部戰區某航空旅換裝殲20戰機後，可以與東部戰區的「王海大隊」形成南北響應，對第一島鏈北部形成鉗形之勢，達成有效威懾。

（新浪軍事）