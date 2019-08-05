【逃犯條例】人民日報：警隊忍辱負重令人敬佩　堅決支持嚴正執法

因《逃犯條例》修訂爭議的示威活動不斷。內地官媒《人民日報》今天（5日）刊載一篇評論文章稱，激進暴力分子煽動仇警情緒，香港警隊在個人與家庭都飽受身心困擾的情況下，仍堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重，令人敬佩，其專業精神值得香港市民的讚許。 文章又指，當務之急是堅決支持香港警方嚴正執法制止暴力，盡快恢復社會安定，維護香港良好法治。

周日（4日）晚上約8時52分，告士打道已被佔據。（勞敏儀攝）

文章稱，一個多月來，香港反對派和激進暴力分子蓄意製造暴力事件，暴力行為不斷升級，已完全超出和平示威範疇，脱離訴求軌道、扭曲事件本身，令所有關愛香港的人痛心不已。

文章指出，事情起因於修訂《逃犯條例》，但特區政府早就宣布暫緩修例，相應的立法工作亦隨之完全停止，然而激進暴力分子不但沒有止步，還變本加厲，不僅踐踏香港法治，更觸碰「一國兩制」原則底線。種種跡象顯示，激進暴力分子根本不是為了反修例訴求，根本就在於搞亂、搞衰香港，摧毀「一國兩制」。

文章指，任何文明和法治社會都不會容忍暴力橫行，作為社會秩序的守護者，香港警方承受了巨大的壓力。針對和平遊行集會，警方一直依法批准並提供必要協助。然而，激進暴力分子以和平遊行作掩護，每每突破法治底線，其行徑之殘忍令人發指。從目前態勢看，要有效制止暴力，不能僅靠香港警方孤軍奮戰。香港各界都要充分行動起來，旗幟鮮明反對暴力、抵制暴力。

周日（4日）晚上約9時9分，有兩輛警車於紅隧最左線，有示威者於前面架設路障，又以噴漆塗鴉警車並噴上「黑警」等字句，期間更向警車扔雞蛋殻。（陳晶琦攝）

籲市民阻止示威者「禍害香港的行徑」

文章強調，希望廣大香港市民清醒地認識到當前事態的嚴重性，對激進暴力分子堅定說「不」，對企圖摧毀「一國兩制」、搞亂香港、搞衰香港的勢力堅定說「不」，堅決阻止他們禍害香港的行徑，堅決支持香港警方嚴正執法制止暴力。

文章最後指，香港是中國的香港。香港的繁榮穩定，事關700多萬香港市民的福祉，事關國家的主權、安全，事關「一國兩制」的前途命運。中央政府堅定地支持香港警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任。

（人民日報）