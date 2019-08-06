【逃犯條例】港澳辦批「光復香港」　「善良市民」成輿論戰關鍵

繼7月29日後，國務院港澳辦於8月6日再次舉行記者會，闡述北京對港方針。示威浪潮持續至今將近兩個月，形勢愈演愈烈，中外各界都關注北京會否出動解放軍。 上一次記者會，發言人楊光就動用駐港部隊一事，僅僅提到《基本法》有相關規定，各界可自行查看。事隔不足10天，他再次就此回應，強調解放軍是「維護領土的無比可靠、無比強大的力量」，北京不會放任香港出現動亂。

過去一個星期多，先有駐港部隊於7月30日發布演練宣傳片，繼而有深圳公安於8月6日舉行演習，兩者均有防暴驅散等項目，矛頭直指香港示威浪潮。不過楊光仍點明：「相信有中央政府和全國人民大力支持，香港特區政府和警隊完全有能力依法懲治暴力犯罪，恢復社會秩序和安定。」

解放軍及內地治安部隊依然是「定海神針」，北京當然不排除會使用，也不會隨便使用，甚至連提及都會小心斟酌字眼。換言之，現階段港府仍需要自力救濟，竭力打贏輿論戰和治安戰。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（國新辦圖片）

示威浪潮力量分為3派

8月5日，特首林鄭月娥在記者會上呼籲，傳媒在困難時刻要多體諒警隊，並批評有人散布網上傳聞，分化警隊與政府關係。

顯然港府終於明白到，假如要避免走到真槍實彈玉石俱焚，又要以現行武力水平平息事態，唯一辦法是先打贏輿論戰，勸服和平示威者不再上街，團結政府支持者，孤立激進示威者，否則警隊無論如何放催淚彈，如何「加強執法」先發制人，都只會在治安戰中逐漸消磨力量。

楊光亦透露，在北京眼中，示威浪潮力量分為3派，第一批是「激進暴力份子」，第二批是「被誤導、被裹挾的善良市民」，而第三批則是香港內外「反中亂港」勢力，要如何爭取這班「善良市民」是港府反敗為勝的關鍵。

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未提「港獨」或「顏色革命」

就大框架而言，楊光和林鄭月娥都繼續譴責暴力，擔憂香港經濟發展，而在一貫論調之外，他們是次都提到同一句示威口號：「光復香港，時代革命。」雖然他們一則不定性為「港獨」，二則不指斥為「顏色革命」，但就同樣指責箇中意思挑戰中央權威，觸及一國兩制底線。

官方指這句口號大逆不道，但如何「挑戰」和「觸及」卻曖昧不明，例如楊光就以反問作回應：「想光復甚麼？把香港光復到哪裡去？」如此小心翼翼的警告，可說是留有餘地，也可說是留有一手，靜待「引蛇出洞」後再加碼注解，發動輿論攻勢。

有市民在附近噴上口號「光復香港 時代革命」。 （陳康智攝）

呼籲「正義力量站出來」

另外，繼上次在記者會表明支持「愛國愛港人士捍衛香港法治」，楊光是次再度呼籲「正義力量站出來」，「維護美好家園」。迄今為止，建制派的動員力量並不理想，無力籌辦大型遊行之餘，連集會也被指要邀請省港「外援」充撐場面，令人尷尬。

暴力衝突、經濟危機和「光復香港」，港府的輿論戰正正著力於這3點之上，然而毋可否認，特區管治團隊已陷入信心危機，要保得住「有效管治」尚且勉強，反攻輿論場又談何容易呢？

據聞港區人大代表和政協委員將於8月7日前往深圳，會見中聯辦主任王志民和港澳辦主任張曉明，或者就會涉及如何號召「正義力量」，支援搖搖欲墜的特區政府。