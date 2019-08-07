【封殺華為】偉創力指扣押華為物資因被欠億元　或將停華為業務

日前，因美資電子專業代工廠偉創力（Flex International Ltd）扣押華為物資，華為提出索賠。 據內媒《第一財經》今天（7日）報道，偉創力中國某工廠高管透露，部分設備扣留是因為華為欠該工廠一億多元（人民幣．下同）應付賬款，但目前所有產品已經全部恢復供應，「我們公司怎麼可能愚蠢到非法扣留客戶的設備跟物料呢？」

內媒指華為考慮到無法確保生產及業務持續後，已將偉創力徹底從其供應鏈中剔除。（視覺中國）

華為斥工廠錯誤解讀禁令

據早前報道，美國政府將華為列入「實體清單」後，偉創力私自扣押了華為高達7億元人民幣的物料和設備，華為前往索要時也未歸還，扣押時間長達一個月之久。目前，偉創力已被剔除出華為供應鏈。

對此，偉創力高管表示，公司在美國禁令出台3天后就已基本恢復對華為的供貨。但因為手機產品不受「實體清單」影響，而基站產品複雜，涉及的零件和高新技術較多，判斷這些產品是否在禁令範圍內需要多花費一點時間，才多花了一週時間。

但據此前報道，偉創力在與華為就歸還物料及設備的談判中多次反覆，「先是要求華為提供相關材料，證明被扣物料符合美國出口管制法律規定，後又要求華為不能直接對相關物料進行接收，都需轉交給非隸屬於華為的第三方。」

隨後，華為通過第三方收回了大部分物資，但這種操作增加了成本。華為國際媒體事務部部長的郭福林表示，「我們無法理解，為什麼他們的中國工廠沒收了我們的貨物。這是對美國禁令的過度解讀。」

華為手機此前有不少是由偉創力代工生產。（視覺中國）

偉創力高管：珠海工廠續運轉 或將停華為業務

目前，華為已於8月5日向偉創力發去律師函，要求其賠償「數億元人民幣」，涉及收入誤工、材料浪費、設備更換等方面的損失。

華為在律師函中表示，美方針對華為的「禁令」出台，隨後的「近兩個月時間」，偉創力中國公司「無視中國法律」，拒絕歸還華為在偉創力珠海工廠的生產設備、原材料和半成品。

此外，有消息稱，由於縮減華為業務，偉創力位於珠海的南廠已經全面停產，並開始大量裁員。 對此，偉創力高管表示：「珠海工廠不會關，但華為業務的事業部可能關閉。」 華為和偉創力的紛爭仍在繼續，有分析認為，中國製定的不可靠實體清單制度即將推出，偉創力在此時對華為的所作所為，很有可能將加速其列入不可靠實體清單。

（綜合報道）