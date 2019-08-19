【逃犯條例】「愛國行動」登上《新聞聯播》　帝吧：熱血湧上心頭

港府修訂《逃犯條例》的風波持續數月，央視昨晚（18日）的《新聞聯播》繼續播出6條有關香港反修例示威的新聞，並刊播評論《止暴制亂的主流民意不可違》，其中更提及「飯圈女孩」（狂熱追星族群體）和「帝吧網友」等組織近期的「愛國行動」。 對此，帝吧官方微博發文表示，「這一瞬熱血湧上心頭」。大批帝吧網民和「飯圈女孩」則在微博發文稱，「我上電視了」「好榮幸的感覺」「以後可以膨脹和囂張一點了」。

央視《新聞聯播》18日提及「飯圈女孩」和「帝吧網友」。（截圖）

《新聞聯播》評論指出，止暴制亂不僅是廣大香港同胞的共同心聲，也是14億中國人的一致心願。「這些天，從飯圈女孩到帝吧網友再到廣大海外留學生，所有愛國愛港的力量正在彙聚成一股強大的正能量，呵護香港、力挺香港！」

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以發起集體性網絡「洗版」而聞名的內地網軍「帝吧」，17日再次發起大規模行動，到Twitter、Facebook、境外新聞網站等以愛國文宣圖片、言論「洗版」：「力撐港sir，護我中華」。

與此前的行動不同的是，這次「帝吧出征」獲內地官媒等正面評價，更形容為「愛國青年網絡出征」、「愛國網友守護赤誠」。

對於登上《新聞聯播》，帝吧官方微博發表帖文並置頂，表示「這一瞬熱血湧上心頭，我的祖國。一時無語凝噎，謝謝您」。

追星族「出征」示威者賬號

至於「飯圈女孩」，則是內地狂熱追星族的代稱，他們會為追星自發進行「打榜」、集資、接送機、改圖和剪接等工作。據報道，許多內地藝人發聲支持香港警察，高喊「香港是中國的一部份」，爭做國旗「護旗手」，其中不少人還在海外社交平台轉發相關內容，卻遭到香港示威者抵制。

報道指，各家「飯圈女孩」看到自己的偶像被「下手」，在14日晚上統一戰線，聯合「出征」各大海外社交平台，「血戰」示威者賬號，這一天被稱為飯圈「8．14大團結」。他們還親切稱呼中國為「阿中哥哥」，以追星族的語言風格，發文洗版表達對當局做法的支持。

對於登上新聞聯播，不少帝吧網民和「飯圈女孩」難掩喜悦：

－四捨五入，我上新聞聯播了！

－以後可以膨脹和囂張一點了。

－這次確實幹得漂亮！

（綜合報道）