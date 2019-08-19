【深圳先行示範區】內媒多方面解構：為什麼選擇深圳？

近日，中共中央、國務院印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下稱《意見》），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。 消息一出，在陸港兩地均引起廣泛討論。但實際上，官媒《新華社》主辦的新聞周刊《瞭望》，早在8月3日就刊發中共中央黨校（國家行政學院）經濟學部副主任、教授王小廣所撰文章〈中國特色社會主義先行示範區怎麼幹〉，就為什麼選擇深圳、先行示範區示範什麼、打造什麼樣的示範區、補足哪些關鍵短板共四個問題作出解構。

王小廣指出，從發展成就看，深圳是中國特色社會主義先行示範區的最佳選擇。（視覺中國）

文章稱，中央深改委第九次會議審議通過《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，對深圳而言，這是黨中央賦予的新使命，其作為中國率先建成國家創新型城市的新目標、新定位；對國家而言，通過在深圳建設中國特色社會主義先行示範區，發揮先行者的優勢和示範引領作用，加快實現社會主義現代化強國的進程。

為什麼選擇深圳？

文章稱，從發展成就看，深圳是中國特色社會主義先行示範區的最佳選擇。就經濟發展水平來講，深圳在一線城市中保持領先地位。2018年深圳人均GDP達到19.3萬元（人民幣，下同），比廣東全省高1.21倍，比北京和上海分別高37.9%和42.2%。深圳在踐行五大發展理念方面居於全國領先地位，是中國最接近現代化強國目標的城市。

文章指出，從創新精神看，深圳引領全面深化改革、全面擴大開放以及實施創新驅動發展戰略具有天然的優勢。從發展機制看，深圳不僅形成了相當完善的市場機制，而且黨和政府的作用發揮得很好。「可以說，深圳是我國改革開放以來處理好市場與政府關係的典範。」

王小廣指出，深圳要同時著力處理好與香港的關係，充分發揮「兩種制度、兩種模式」結合的優勢。（視覺中國）

先行示範區示範什麼？

對於「先行示範區」的意義，文章寫道，「示範」的意思是可複制、可推廣，而「先行示範」則體現更高的標準，甚至是國際標準，既要符合深圳的實際，又要將有關經驗制度化、法制化，使其具有普遍的價值，適合全國學習、推廣。因此，「先行示範」就是在先行先試的基礎上，將發展的政策、做法模式化。深圳不僅要在經濟發展領域起「先行示範」作用，而且要「全面領先」，必須全面推進深圳現代化建設，實現產業現代化、文化現代化、生態現代化、生活現代化、城市治理現代化等，並發揮示範、引領、標杆作用。

打造什麼樣的示範區？

文章續指，深圳要發揮全方位的示範引領作用，同時也要突出其優勢和特色，在一些更關鍵的領域起示範引領作用，發揮其獨特的區位優勢和產業優勢，著力打造以下方面的先行示範區：

-一是建設創新發展與創新文化先行示範區，把深圳建設成為具有全球優勢的創新創業創意中心，引領全國高科技、新產業發展。

-二是建設綠色發展先行示範區，構築好自然空間、生產格局、生態體系，補齊生態短板。

-三是建設共享發展先行示範區，構建優質均衡的公共服務體系、社會保障體系等，實現社會共富和人的全面發展。

-四是建設全面深化改革先行示範區，在政府機構改革、營商環境塑造、創新政策環境、住房供應體系、社會保障制度等領域積極探索可複制可推廣的改革辦法。

-五是建設全面擴大開放先行示範區，成為制度型開放的「新窗口」，積極對標國際化高標準投資貿易規則，同時著力處理好與香港的關係，充分發揮「兩種制度、兩種模式」結合的優勢，在深港深度融合發展上形成重大突破，在推動粵港澳大灣區要素流動和規則對接上率先突破。

-六是建設大都市治理現代化先行示範區，積極探索大都市社會治理新體制建設。

王小廣指出，深圳至少有四大關鍵短板需要補足。比如，深圳面臨城市規劃不合理、「城市病」嚴重的約束。（視覺中國）

補足哪些關鍵短板？

文章強調，深圳有許多有利、優越的條件，但也面臨一些明顯的短板。歸納起來，至少有四大短板需盡快補齊補足：

－一是著力補足大學教育和基礎研究能力不足這一關鍵短板。深圳高等教育發展不足、水平偏低，基礎研究能力不足，與創新之城定位很不協調。既要重視引進國際國內名校和著名研究機構，更要營造寬鬆環境對其加以長期培植。

－二是著力將深圳打造成全國乃至全球創新型金融中心。深圳的進一步發展，會面臨越來越明顯的金融服務能力不足的限制，要在深化金融供給側結構性改革上走在前頭，著力培育支撐創新發展的創新型金融服務體系，建設成國內國際風險資本投資高地。

－三是猛補民生短板，加快推進社會和生活現代化。目前深圳在社會領域、在生活現代化方面存在明顯的短板。在社會領域會造成各種能力不足、不配套、不適應等問題。要著力補基礎教育、醫療服務短板。

－四是著力提高城市環境質量，全面提升城市品位和功能。深圳面臨城市規劃不合理、「城市病」嚴重的約束，整體環境質量不高，吸引國際人才和高端要素的能力不足。如何實施城市更新，實現更加緊湊型發展，成為提高深圳城市治理現代化水平的緊迫課題。

《意見》指出，深圳到本世紀中葉，要成為競爭力、創新力、影響力卓著的「全球標杆城市」。（視覺中國）

此外有內媒從經濟增長、產業結構、人才引進與資本市場四大維度揭示了深圳幾大數據看點，從中可解釋為何選擇深圳。

數據看點一：GDP年均增速超20%，總量去年首超香港

2018年深圳GDP突破2.4萬億元，僅次於北京和上海，排名第三。深圳經濟總量連續趕超，2002年深圳GDP總量超越重慶，躋身第四名；之後深圳GDP總量又超越廣州，排名第三，由此「北上廣深」變「北上深廣」。

與同為粵港澳大灣區主要城市的香港相比，深圳經濟發展已佔據絕對優勢。按人民幣比較，去年深圳市GDP高出香港221億元左右，這是深圳市GDP首次超越香港，由此深圳成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。

在一線城市中深圳經濟發展水平保持領先地位。2018年深圳人均GDP達到18.96萬元，較北京、上海、廣州三地分別高35.2%、40.44%與21.92%。

深圳創新發展能力在國內領先。圖為比亞迪深圳研發中心六角大樓。（視覺中國）

數據看點二：研發投入佔GDP比重超4%，高科技企業集聚地

作為科技創新之城，2018年深圳第三產業產值佔GDP比重達58.8%，對經濟貢獻較大。

統計局數據顯示，2018年深圳戰略性新興產業增加值合計9155.18億元，比上年增長9.1%，佔地區生產總值比重37.8%。其中新一代信息技術、數字經濟、高端裝備製造、生物醫藥等六大產業增加值與上年同期相比均有一定增長，僅海洋經濟產業增加值較上年有所下滑。

研發投入方面，深圳全社會研發投入佔GDP的比重達到4.2%，位居全國城市前列。深圳創新發展能力不僅在國內領先，已在全球顯現其巨大的影響力，孵化了華為、大疆、騰訊等全球知名企業。

眾多年輕人在深圳打拚，人才聚集。（網上圖片）

數據看點三：人才集聚效應顯著，近三年年增加值均超40萬

深圳自建立經濟特區以來，一直是改革的「試驗田」、開放的「窗口」，承擔為改革開放先行探索的使命，「來了就是深圳人」。

近年來深圳常住人口總量仍在逐年增加，且近三年每年增加值均超過40萬人，深圳人才集聚效應顯著。

數據看點四：深圳本地股市值超越96%的省份，14股市值超千億

以市值來看，深圳本地股最新總市值達7.12萬億元，佔廣東省上市公司市值的六成以上。

若以省份來劃分，深圳本地股總市值僅低於北京，超過了上海、浙江、江蘇等96%以上的省份對應值（不考慮廣東省）。個股方面，比亞迪、邁瑞醫療、中信證券等14只個股最新總市值超過千億元。