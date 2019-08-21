央視《新聞聯播》主播海霞：我支持中國香港，你們可以關我帳號了

內地官媒央視《新聞聯播》主播海霞周二（20日）在網絡發布一段「主播說聯播」短片，當中提及內地網民的一句話「我支持中國香港，你們可以關我帳號了」，被指是在回應日前多個來自中國內地的帳戶被社交網站Twitter和Facebook關閉一事。

海霞引述內地網民的話說，「我支持中國香港，你們可以關我帳號了」。（影片截圖）

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社交網站Twitter和Facebook日前宣布，關閉多個來自中國內地的帳戶，並指相信有關帳戶獲官方支持，針對本港近日的示威活動散播不實言論。

對此，央視主播海霞在網絡短片「主播說聯播」中引述內地網民的一句話「我支持中國香港，你們可以關我帳號了」，又表示自己「挺香港，撐警隊，我們不僅不會閉嘴，還會大聲說出來」。

公開資料顯示，《新聞聯播》是中央廣播電視總台每日晚7點播出的新聞節目，號稱「中國政壇的風向標」，節目宗旨為「宣傳黨和政府的聲音，傳播天下大事」。該節目日前推出官方微信公眾號，由各主播親自拍攝「主播說聯播」短片，對當日《新聞聯播》的個別話題進行點評。

而「主播說聯播」被指「金句頻出」，大量使用網絡流行語，例如首則短片就是評論香港局勢，呼籲國泰航空「no zuo no die」。「no zuo no die」是內地網絡流行語，本為「不做不死」，亦即「自作自受」，「吃瓜群眾」則指「圍觀者」，此類用語常見於年輕網民之口，但由央視主播嘴中說出就頗為罕見，用此等語言來評述當前局勢，於央媒而言則可謂「前無古人」。

對於中央支視持深圳建設「先行示範區」，央視主播李梓萌亦曾於19日在「主播說聯播」中說出一句：「深圳這次的定位是先行示範區，那麼都會示範給誰看呢？」

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《香港01》日前發表文章認為，央視此種敘事風格和傳播手法的轉變，實際上是官媒整體「轉型」的一部分，目的不僅是確保黨媒能夠傳達黨需要的語言，亦需要黨媒能成功使民眾接受黨的語言。央視或是其他官媒的改變，並不僅僅是爭取關注度的一時之舉，更是中共宣傳策略落實「爭取群眾」的重要一環。

（綜合報道）