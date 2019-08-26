【逃犯條例】新華社：決不允許暴力升級　將香港引向危險境地

反修訂《逃犯條例》的示威持續，於昨日（25日）舉行的「荃葵青遊行集會」演變成激烈警民衝突。內地官媒新華社今天（26日）發表評論稱，對激進示威者嚴重損害香港社會和諧安定的暴力行為，必須予以最強烈的譴責。 評論指出，在特區政府和行政長官已經釋出善意，主動提出構建對話平台後，香港激進示威者仍罔顧香港社會絕大多數市民的意願，繼續在街頭實施暴力，其行為和訴求已完全超出所謂「和平、理性、非暴力」的範疇，目的就是要將香港拖入更危險的境地，以實現其不可告人的政治訴求。對此，香港市民絕不能繼續容忍。

8月25日，警方在楊屋道施放催淚彈驅散。（王譯揚攝）

評論又指，連日來，香港社會各界紛紛表達反對暴力、守護安寧的強烈呼聲，每個人都在認真探討達成共識的路徑。作為一個高度文明和尊重法治的城市，香港當下最重要的任務就是止暴制亂、恢復秩序。對暴徒們妄圖破壞這種努力的行為，每個熱愛香港的人都應該站出來，用行動對暴力說「不」，用正能量為香港驅散陰霾。

而新華社今天還發表一篇「述評」，對24日下午有示威者毀壞智慧燈柱一事，指示威者的言行無理，又引用特區政府說法表示「示威者罔顧事實，實屬不可理喻」。

述評又稱，根據特區政府2017年公布的智慧城市藍圖，智能燈柱是建設智慧城市、讓市民生活更美好的一個關鍵措施。通過配備的感應器等設備，智能燈柱能夠收集空氣質量、交通狀況等數據。

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指激進分子反對科技進步

述評援引特區政府創新及科技局局長楊偉雄表示，智能燈柱只用於收集城市方面的數據，不具有人臉識別的功能，也不能讀取身份證資料。該項目在推行前已經諮詢了立法會；在安裝燈柱前，也諮詢了當區的區議會。關於私隱方面的問題，還多次諮詢香港特區政府個人資料私隱專員公署，確保收集的數據不會侵犯市民私隱。

文章介紹，每支智能燈柱的平均價格約14萬港元，根據受破壞程度的不同，修復燈柱分別需要數日至數月的時間。初步按此計算，損壞燈柱導致的損失達數百萬港元，特區政府建設智慧城市的進展更因此延誤。

文章指，當許多國家和地區都在引入智能科技改善城市管理、提供更好的服務時，一些激進分子卻拆毀智能設備，反對科技進步，簡直是荒謬至極。

（綜合報道）