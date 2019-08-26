【貿易戰】學者時殷弘：特朗普殘忍又精明　中國需新形態韜光養晦

內媒《觀察者網》24日刊登中國人民大學國際關係學者時殷弘的文章。時殷弘表示，相當憂慮將美國總統特朗普視為「商人」、可以與他「做交易」的說法，認為事實上特朗普是「殘忍的戰略家、精明的戰術家」。

時殷弘認為，特朗普是「殘忍的戰略家、精明的戰術家」。（資料圖片）

自中美貿易戰爆發以來，中國學界不少人士認為，特朗普只是商人，可以很容易地打發，其中最有名案例，便是國際關係學者金燦榮所稱「特朗普是商人，中國最擅長和商人打交道」。

然而時殷弘不認同這種看法，他指特朗普總是階段性地集中在一場戰役上，戰略主動權也總是在他手上，「至少他想發動甚麼戰役就發動甚麼戰役」，戰略戰術則是採取空前程度的壓力和威脅，「間或給對方一個甜棗子吃，在每一場戰役中都儘可能地榨出更大的利益」。

他認為，不管暫時的輸贏情況如何，經過一段時間的針鋒相對，中國必須適時在中美貿易上做一些讓步，但前提是兩國談判必須是平等的且體現相互尊重，而且在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益。

需要較長時間的局部休戰

時殷弘表示，主要讓步是大幅增加中國對美進口和大幅度擴大美資准入。否則，這場戰役結束不了、或者爭取不到一段較長時間的休戰。「我們需要一段較長時間的休戰，準確地說是局部休戰」。

時殷弘指出，中國針對貿易戰需要既「治標」又「治本」的對策。既要有堅決有力的貿易報復，也要有談判妥協的意願；也要大幅度放寬市場准入，創造更有吸引力的投資環境，加強知識產權保護，主動擴大進口，同時降低對外部市場、外部資源和外部技術的依賴程度，進一步培養技術獨立性和創新性。

他也提到，中國今後應實行新形態的「韜光養晦」和「有所作為」，即用未來5、6年時間實行適度戰略收縮和貿易政策調整，讓世界主要國家回到對中國有深層誤解與敵視之前的「相對鬆垮」狀態，進而謀求新的進取。

（觀察者網）