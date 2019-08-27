【逃犯條例】小米廣告「抽水抽著火水」　遭官媒批「缺腦」後修改

反修例風波愈演愈烈，示威者喊出「五大訴求，缺一不可」的口號。而國產品牌小米今日（27日）在微博上發帖推廣其新產品紅米電視機，廣告圖片就打出了「五大平台，缺一不可」字眼，隨即被部分網民指出這是「改編」自香港示威者口號。 官媒《環球時報》立即在微博以「缺腦如此，無藥可救」批評該廣告，小米隨即撤回「五大平台，缺一不可」的廣告口號，修改為「海量內容」。

紅米電視的微博在今日早上發帖子宣傳其新產品，配圖上方有「五大平台，缺一不可」的大字。（網絡圖片）

紅米首款互聯網電視將於29日（周四）正式發布，該款電視標榜內置了五大內地熱門的影片平台。紅米電視的微博在今日早上發帖子宣傳這款電視，配圖上方有「五大平台，缺一不可」的大字，帖文並表示「海量優質內容，我們是認真的」。

《環球時報》的微博在中午12時左右轉載該廣告，並以「缺腦如此，無藥可救」批評該廣告。不過是半小時左右，紅米電視的微博即已更改廣告內容，「五大平台，缺一不可」的廣告口號改為「海量內容」。《環球時報》也隨即發帖稱「知錯就改，加強學習」。

微博網民熱議：

「真的有必要這麼較真嗎？」

「這個時候打這個擦邊球，怕是要翻車。」

「小米公司真的要反省下，一次又一次在作死的邊緣瘋狂試探。」

「商業公告沒一點政治敏感性，真是可笑。」

「知錯就改可以的。」

「反正下一台手機已經決定用華為，小米要作就讓他作唄。」

（綜合報道）