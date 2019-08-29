國防部：駐港部隊輪換為例行性安排　將依法履行防務職責

解放軍駐港部隊自今日（29日）凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動，行動於上午完結。 國防部新聞發言人任國強回應稱，駐港部隊的輪換行動是一項例行性安排，時間與往年大體一致，而且是根據中央軍委的命令和香港的防務需要。 任國強又表示，駐香港部隊有決心、有信心、有能力履行好《駐軍法》賦予的職責使命。

8月29日，駐港部隊完成進駐香港以來第22次輪換行動，當日上午空中輪換部隊降落石崗機場。（新華社）

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關於駐港部隊下一步的動向和打算，任國強表示將按照年度計劃開展正常的執勤和訓練（依法履行防務職責）。任國強又表示，駐香港部隊有決心、有信心、有能力履行好《駐軍法》賦予的職責使命，守護香港長期以來的穩定。任國強強調，解放軍進駐香港行使主權已經22年了，22年來駐港部隊始終是國家主權、安全和人民利益的堅定捍衛者，始終是「一國兩制」的堅定捍衛者，始終是香港長期繁榮穩定的堅定捍衛者。

在此前的反修例遊行中，一些示威者用鐳射槍照射解放軍駐港部隊總部大樓，任國強回應稱，示威活動必須遵守香港的法律，駐港部隊也將一以貫之依法履行自己的防務職責。

新浪微博上流傳一段武警演練的影片，《人民日報》指這是「今日（8月17日）在深圳舉行的公安武警大練兵」。（影片截圖）

回應武警深圳演練：年度訓練計劃的正常安排

8月中旬左右，多間外國傳媒拍到中國武警車輛及人員在深圳灣體育中心演練的情況，之後更有演練影片曝光，演習中有水炮車驅散示威者場景以及持盾牌、警棍的武警演練逮捕畫面，還有警察用粵語喊話「停止暴力，回頭是岸」。

任國強證實，8月中旬在深圳進行的武警演習是武警部隊年度訓練計劃內的正常安排，主要是檢驗部隊跨區機動和維護社會穩定的實際能力，這樣的訓練武警部隊每年都要進行。

對於武警部隊此次演習何時結束，任國強表示，維護社會穩定練兵活動是武警部隊經常性的訓練內容和演練課目，在哪裡訓練，訓練地點、內容和規模，武警部隊都有計劃和安排。

任國強又說：「維護國家安全和社會穩定、保衛人民美好生活，維護政治安全，特別是政權安全、制度安全，是武警部隊的使命任務。做黨和人民的忠誠衛士，是武警部隊一以貫之的優良傳統和作風。武警部隊有信心、有能力完成黨和人民交給的任務」。

（綜合報道）