習近平《求是》刊文：推動長江經濟帶發展　共抓大保護不搞大開發

據新華社報道，中共黨刊《求是》9月1日將發表國家主席習近平的重要文章《在在深入推動長江經濟帶發展座談會上的講話》。文章指出，新形勢下，推動長江經濟帶發展，要堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持共抓大保護、不搞大開發。

習近平在文章中強調，推動長江經濟帶發展是黨中央作出的重大決策，是關係國家發展全域的重大戰略，對實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢具有重要意義。

上海自貿區臨港新片區是長江經濟帶和海上絲綢之路經濟帶兩大國家戰略涉及的重要區域。（資料圖片／視覺中國）

新形勢下，推動長江經濟帶發展，關鍵是要正確把握幾個關係，堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持共抓大保護、不搞大開發，加強改革創新、戰略統籌、規劃引導，使長江經濟帶成為引領中國經濟高質量發展的生力軍。 《在在深入推動長江經濟帶發展座談會上的講話》

文章指出，要全面把握長江經濟帶發展的形勢和任務。兩年多來，有關部門和沿江省市做了大量工作，在強化頂層設計、改善生態環境、促進轉型發展、探索體制機制改革等方面取得了積極進展。同時，也要清醒看到面臨的困難挑戰和突出問題。

位於三峽工程壩（庫）區的湖北省宜昌市夷陵區，近年來在加快構建長江經濟帶綠色生態屏障。（資料圖片／視覺中國）

文章還說，推動長江經濟帶發展需要正確把握幾個關係。第一，正確把握整體推進和重點突破的關係，全面做好長江生態環境保護修復工作。第二，正確把握生態環境保護和經濟發展的關係，探索協同推進生態優先和綠色發展新路子。第三，正確把握總體謀劃和久久為功的關係，堅定不移將一張藍圖幹到底。第四，正確把握破除舊動能和培育新動能的關係，推動長江經濟帶建設現代化經濟體系。第五，正確把握自身發展和協同發展的關係，努力將長江經濟帶打造成為有機融合的高效經濟體。

文章並稱，要加大推動長江經濟帶發展的工作力度。有關部門和沿江省市要認真貫徹落實黨中央對推動長江經濟帶發展的總體部署和工作安排，加強組織領導，調動各方力量，強化體制機制，激發內生動力，為實施好長江經濟帶發展戰略而共同奮鬥。

（新華社）