【中美貿易戰】傳美國人追討清朝債券　內媒：與特朗普沒關係

《彭博商業周刊》8月29日報道，美國一班清朝債券的持有人及代表之前曾與美國總統特朗普（Donald Trump）等人會面，表示可以把清朝債券作為貿易戰籌碼，考慮到通貨膨脹、利息和賠償費用，中國應該支付超過1萬億美元。 事件引起內地輿論熱議。北京市委宣傳部旗下的《新京報》刊文表示，向中國追討清朝債券是「絕無可能」，但沒有必要將事件與特朗普聯繫，形容事件是民間行為而非政府行為。

文章指，追收清朝債券，不是特朗普支持或美國政府支持的行為。（資料圖片）

《新京報》文章以〈償還1萬億美元清朝債券？這事兒特朗普都覺得不靠譜〉為題，解釋事件中的「湖廣鐵路債券」，是清政府於1911年5月與英、法、德、美四國銀行簽訂，數額600萬金英鎊、為期40年的借款合同，但自1936年起即無人支取利息，1951年本金到期時也無人要求償還。1978年中美建交後，卻有美國人通過集體訴訟的方式起訴中國要求償還。

文章稱，1982年9月1日，美國阿拉巴馬聯邦法院作出缺席判決，「命令」中國償付原告4130餘萬美元。後在中國政府及其外交部的努力下，阿拉巴馬法院於1984年2月27日撤銷該判決。「由此可見，『湖廣鐵路債券案』已經是有了司法定論的老黃曆了。」

文章稱，「湖廣鐵路債券案」已經是有司法定論的老黃曆。（資料圖片）

特朗普沒有表態支持

文章形容，雖然個案已有結論，但還是有些美國人對這事「心存幻想」，自特朗普上台後，其挑起與中國貿易戰等節奏，讓某些美國人覺得事情起變化。清朝債券持有人代表團的領導者、田納西州（Tennessee）牧場主比安科（Jonna Bianco），就聲稱要中國償還1萬億美元，「但不管他們怎麼算的賬，也不管他們號稱算出來多少賬，這都沒法兑現。」

文章續指，完全沒有必要把這事件跟特朗普聯繫，這事件跟他「沒啥關係」，要實事求是地看待這種事情。首先，這是美國的民間行為，不是美國的政府行為；其次，特朗普雖然見了那些人的幾個代表，但沒有表態，也就是說，這不是特朗普支持或美國政府支持的行為；最後，已有的美國司法案例已經表明，美國司法體系並不支持這種行為。「簡而言之，對此事要實事求是，不必胡亂聯繫。」