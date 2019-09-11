【貿易戰】華公布首批對美加税商品排除清單　分析：旨在釋放善意

今日（11日），國務院關税税則委員會辦公室公布第一批對美加徵關税商品第一次排除清單。分析指，由於中美最新貿易談判確定，北京此舉是在釋放善意。

分析指由於中美最新貿易談判確定，北京公布首批對美加徵關税商品排除清單是在釋放善意。圖為9月10日，國務院總理李克強在中南海紫光閣會見出席中美企業家對話會的美國代表。（央視截圖）

根據公告，國務院關税税則委員會公布第一批對美加徵關税商品第一次排除清單，對第一批對美加徵關税商品，第一次排除部分商品，自2019年9月17日起實施。

其中，清單一所列商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關税。對已加徵的關税税款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起6個月內按規定向海關申請辦理。清單二所列商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關税，已加徵的關税税款不予退還。

魚粉及潤滑劑在列

清單一所列商品一共有12項，包括飼料用魚粉、潤滑油、不含石油或從瀝青礦物提取油類的潤滑劑等。清單二所列商品則有4項，包括飼料用乳清、脱模劑、潤滑油基礎油等。

分析多指，由於中美最新貿易談判確定，北京此舉是在釋放善意。稍早前的9月5日，中美牽頭人通電話，確認兩國將在10月初在華盛頓舉行第十三輪貿易談判。中國商務部稱，希望新談判「取得實質性進展」。

9月10日，副總理劉鶴在北京應約會見美國花旗集團首席執行官高沛德。（新華社）

為促成儘早達成協議，中國高層密集進行「場外活動」。9月10日，總理李克強在中南海會見美國工商企業界和前高官代表，稱中美能找到雙方都可以接受的解決分歧的辦法。同日，副總理劉鶴應約會見美國花旗集團首席執行官高沛德（Michael Corbat），直言中國堅決反對貿易戰，希望美國工商界發揮積極作用。

（綜合報道）