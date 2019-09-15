【逃犯條例】人民日報談倫交所拒港交所併購：外部市場對港有隱憂

倫敦證券交易所（倫交所）日前拒絕港交所提出的併購建議，內地官媒《人民日報》昨日（14日）刊登評論文章指，就倫交所給出的理由看，拒絕主要是基於商業考量，但另一方面，由於香港暴力不斷甚至「港獨」言論甚囂塵上，外部市場會對香港有持續隱憂。

文章認為，倫交所直言「中國機遇的規模」，看好上海的「長期定位」，與那些鼓動香港擺脱中央管治的挑唆形成鮮明對比。（資料圖片）

文章稱，倫交所對港交所的開價不甚滿意，商業併購需要天時地利人和，在價碼上作幾番纏鬥是常態，且倫交所正對收購市場數據公司Refinitiv志在必得，港交所此時的介入，意味着打斷這一戰略安排；亦因為港交所的股權結構，倫交所對這宗交易能否順利達成產生強烈懷疑。

文章指出，真正一石激起千層浪的，是倫交所回應中的另一段表白：「我們認識到中國機遇的規模，非常重視我們在那裡的關係。然而，我們不認為港交所為我們提供了在亞洲最好的長期定位，或在中國最好的上市/交易平台。我們重視與上海證券交易所（上交所）的互利合作關係，這是我們首選的、直接的渠道，可以獲得與中國的許多機會。」這展現外界對上海和香港前景的看法，以及他們看待中國機會的底層思維邏輯。

文章指，作為機會的中國，是一個整體，無論香港或上海，不可能脱離中國崛起的大背景以獨立原子形態談發展潛力。誰的前途更遠大，除了城市本身質地，很大程度上取決於與國家整體發展利益的契合度與一致性。倫交所不會擔心上海，因為上海一定與國家利益100%一致，只要中國一路向上，上海必然水漲船高。

反對修訂《逃犯條例》引發的各區示威衝突不斷。（資料圖片）

文章指出，至於香港能不能做到這一點，在暴力不斷甚至「港獨」言論甚囂塵上的今天，外部市場會有持續隱憂。倫交所直言「中國機遇的規模」，看好上海的「長期定位」，與那些鼓動香港擺脱中央管治的挑唆形成鮮明對比，遠比簡單用「自由」「民主」標籤恭維香港，來得務實和深刻。

文章續指，金融業看預期，「先前還有一些金融圈人士天真地認為，街頭暴力只會影響酒店、旅遊，因為資金進出無形，而貿易取決於其他國家的生產，因此暴力行為傷不到金融、貿易的筋骨，結合倫交所的拒絕一起看，這是膚淺的判斷。」

文章又指，香港有些人對融入國家發展大局，仍然抱持消極抗拒心態，看不到國家發展為香港帶來的機遇，甚至敵視內地企業到港發展，這不僅是經濟上的短視，更反映政治上的偏狹。「持續3個多月的香港亂局，讓世人看得愈來愈清楚，是誰在推動止暴制亂、維護香港法治這個核心價值，是誰在推進恢復秩序，促進香港金融市場穩定發展。」

文章最後指，22年來，中央始終是香港發展的堅強後盾，中央將一如既往支持香港發展經濟。「但正如前些天國務院港澳辦所言，除了中央支持，『香港自己也要努力』。」