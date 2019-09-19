內地航空公司半個月發生3宗鳥擊事件　業內人士：概率性問題

當地時間17日（周二），中國國際航空公司一架由美國華盛頓飛往北京的波音777客機在起飛不久後報告引擎起火，客機在一個多小時後折返華盛頓緊急降落。國航指涉事客機疑似發生鳥擊，故障具體原因正在調查中。 據內媒《紅星新聞》報道，在近半個月的時間內，至少有3家內地航空公司的航班發生鳥擊事件，專家則指飛機遭遇鳥擊是正常現象，這是一個概率性問題。

除國航外，9月4日，四川航空一班從南京飛往成都的航班也遭遇鳥擊，隨後安全返航。9月15日，東方航空一班從上海飛往布里斯班的航班，遭遇鳥擊引發故障提示，隨後航班安全返航，據報道一位乘坐該航班的乘客指，飛機是在起飛的時候遇到鳥擊，機艙內能聽到很大的撞擊聲。

9月4日，四川航空一班從南京飛往成都的航班遭遇鳥擊，隨後安全返航，圖為該航班的飛行軌跡。（《紅星新聞》）

報道指，多名民航業人士表示，飛機遭遇鳥擊是正常的，這是一個概率性問題，「鳥擊事件在行業內算是偶爾會出現的正常情況」。一名航空公司的工作人員又指，鳥擊事件「一般在春秋季節發生的比較多，有的鳥類可能要遷徙，飛的鳥多了，發生的概率就變大了。但是這個是很正常的事件」。

此外，有民航業人士表示，「有的時候遭遇鳥擊了也不知道。只是降下來的飛機在檢查的時候，會突然發現機身某一塊地方有紅色的血跡。這種不至於影響到飛機的重要部件，也不會返航」。對於機場來說，驅鳥工作是一個系統性的工作，覆蓋了機場及機場周邊，一般來說驅鳥工作是有專門的部門、專人來負責，每天都有在做。

（《紅星新聞》）