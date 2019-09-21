【逃犯條例】人民日報：香港問題實質是亂港者要挑戰「一國兩制」

香港反對修訂《逃犯條例》引發一系列的示威浪潮，持續多月仍未止息。 內地官媒《人民日報》海外版在周六（21日）再發文，稱風波要如何收場，問題要如何解決，「首先要正本清源，釐清香港問題的實質」，並指出「之所以持續長期抗爭，且暴力花樣翻新、烈度升級，說明活動的策劃者、組織者、指揮者醉翁之意不在酒，一開始就另有圖謀」。

文章指，該些「策劃者、組織者、指揮者」意在徹底搞亂香港，挑戰特區政府管治權威，「從亂港分子不斷赴美撥弄是非乞求干預，從極端激進示威者塗污國徽、侮辱國旗、衝擊中聯辦大樓、高喊『光復香港、時代革命』等行為，不難看出其圖謀是衝擊『一國兩制』原則底線，破壞香港的憲政秩序」。

中聯辦早前受衝擊，國徽被塗污。（資料圖片）

文章又提到，以「叛國亂港四人幫」、黃之鋒等為代表的「禍港、亂港分子」，實是「西方安插在香港的『代理人』」，「早已背叛了香港和祖國，對他們來說，香港愈亂機會愈多，最好香港被顛覆，他們的利益才能最大化」；更稱該些「現代漢奸」背後的「洋大人」，「司馬昭之心更是舉世皆知，就是要拿香港當刀子和談判籌碼，給中國添堵添亂，最終達到遏制中國發展的目的。」

文章續指，激進示威者戴上口罩，穿上黑衣，手持危險武器，「有大量證據表明是經過訓練、受人所僱的『職業施暴者』。此外，「其他被裹挾、被煽動的抗議者」，則是「或各有對社會不滿的原因，或從小接受誤導式的教育，或因年輕無知輕信反對派媒體，他們走上街頭的原因，大抵可歸於不明真相、盲從盲信和情緒宣泄」。

文章指抗議者「大抵可歸於不明真相、盲從盲信和情緒宣泄」。（資料圖片）

文章認為，香港當前發生的情況已與追求民主、人權毫無關係，「無論是《世界人權宣言》還是《公民權利和政治權利國際公約》，都同意民主社會應有令不同意見能在和平環境中被合理及適當地聆聽的特徵」，「用暴力手段強迫他人同意自己，完全是反民主、反社會、反文明的行為，嚴重破壞法治，損害人權」。

文章表示，香港問題實質上是「是亂港者欲以違法暴力行為徹底搞亂香港，進而挑戰『一國兩制』」，要止暴制亂則唯有法治一途，「法治是香港最核心的價值，是守護香港的最後防線」。文章強調《基本法》和香港本地法律都有「足夠多的工具」以應對，「香港『沉默的大多數』必須發出自己的聲音，支持特區政府和警方嚴正執法，督促法官公正司法」。

文章在最後重申「祖國永遠是香港最堅強的後盾」，「中央真心誠意地希望『一國兩制』能夠貫徹實施好」，「香港是中國的香港，香港亂了，最心疼的是中國」，並呼籲「香港須避開內外反華勢力所設的『反內地』陷阱，找準自己的定位，抓住粵港澳大灣區和『一帶一路』等時代機遇，才能安身立命，再創輝煌」

（人民日報海外版）