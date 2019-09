昨天(20日)Twitter宣布,關閉了全球各地逾萬個涉嫌散播假新聞和親政府宣傳的帳戶,包括4301個以中國大陸為基地的帳戶,它們試圖在「香港示威者中散佈爭拗」(sow discord about the protest movement in Hong Kong)。

據稱,本次Twitter一共刪除或暫停了上萬個帳號,除中國外,被關閉的還有阿聯酋、埃及、西班牙、沙特、厄瓜多爾等國的賬號。Twitter表示,團隊正繼續收集資料,將來將關閉更多有問題的帳號。

今年8月,社交網站Twitter和Facebook曾關閉大量來自中國內地的帳戶,指其獲得官方支持,針對香港示威活動散播不實言論。