習近平：全面準確貫徹一國兩制　嚴格按照憲法和基本法辦事

慶祝新中國成立70周年招待會今天（30日）在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。

習近平指出，70年來，在中國共產黨堅強領導下，中國人民成功開闢了中國特色社會主義道路，推動中國特色社會主義進入新時代。千百年來困擾中華民族的絕對貧困問題即將歷史性地劃上句號，書寫了人類發展史上的偉大傳奇。

70年來，中國人民奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上發展同各國的友好合作，為推動構建人類命運共同體、推動人類和平與發展的崇高事業作出了重大貢獻。中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了實現偉大復興的光明前景。

習近平強調，團結是鐵，團結是鋼，團結就是力量。團結是中國人民和中華民族戰勝前進道路上一切風險挑戰、不斷從勝利走向新的勝利的重要保證。

習近平出席招待會並發表重要講話。（央視新聞截圖）

習近平還談到香港。他說，「我們要繼續全面、準確貫徹一國兩制港人治港、澳人治澳高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，我們相信，有祖國的全力支持、有廣大愛國愛港愛澳同胞的共同努力，香港、澳門一定能夠與祖國內地同發展共進步，明天一定會更好」。

此外他也談到台灣。「我們要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，其任何人，任何勢力都無法阻擋的」。

慶祝新中國成立70周年招待會今天（30日）在北京人民大會堂舉行。（央視新聞截圖）

習近平強調要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅定不移走和平發展道路，堅持對外開放，同世界各國人民一道，推動構建人類命運共同體，讓和平與發展的陽光普照全球。

習近平最後強調指出，中國人民是偉大的人民，中華民族是偉大的民族，中華文明是偉大的文明。歷史照亮未來，征程未有窮期。我們堅信，具有5000多年文明歷史、創造了新中國70年偉大成就的中國人民和中華民族，在實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興中國夢的新徵程上，必將書寫出更新更美的時代篇章。