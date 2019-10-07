【逃犯條例】火箭總經理撐港示威惹議　NBA：其冒犯言論令人遺憾

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，表態支持香港示威，引起內地輿論反彈，多個贊助商、合作機構、直播平台宣布與火箭隊割席。 ​​​​ NBA傳播總監（COO）巴斯（Mike Bass）今天（7日）發出NBA官方聲明，指莫利的言論深深冒犯了NBA在中國的朋友和粉絲，令人遺憾。

NBA針對莫利言論引發的爭議發出聲明。（微博@NBA）

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NBA聲明表示，注意到莫利表達的看法已深深冒犯NBA在中國的朋友和粉絲，令人遺憾。然而莫利已清楚表明，其相關Twitter帖文並無代表火箭隊或NBA的立場，NBA奉行的價值觀支持人們鑽研自身所重視的事物，並對之發表個人看法。

聲明又指，NBA極之尊重中國的歷史和文化，並希望體育運動和NBA能作為一種凝聚力，為文化的溝壑搭橋，讓人們聚在一起。

中國駐侯斯頓總領事館發言人就莫利相關言論發表談話。（網站截圖）

另外，中國駐侯斯頓總領事館發言人就莫利相關言論發表談話稱，「我們對火箭隊總經理莫利日前發表錯誤涉港言論表示震驚和強烈不滿，已經向火箭隊提出嚴正交涉要求該隊作出澄清，立即糾正錯誤，並採取切實措施，消除惡劣影響。」

談話指出，當前，止暴制亂、恢復秩序是香港社會各界最廣泛的共識和最強烈的呼籲，任何一個有良知的人都應支持香港特區政府為維護香港社會穩定作出的努力。

（綜合報道）