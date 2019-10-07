【逃犯條例】莫利撐港示威惹眾怒　加媒指球隊不處罰　夏登代道歉

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，表態支持香港示威，遭到內媒及網民批評。 此外多個贊助商、合作機構、直播平台宣布與火箭隊割席。據中國職籃微博 7日消息，CBA聯盟表示堅定不移地擁護並執行中國籃協的決定，並已經取消了原定於10月19至20日在蘇州和NBA發展聯盟的全部四場比賽（其中包括和候斯頓火箭隊下屬毒蛇隊的兩場比賽）。 NBA的官方聲明指莫利的言論深深冒犯了NBA在中國的朋友和粉絲，令人遺憾。但莫利的最新回應僅表示他只是「對一件複雜事件發表看法」，火箭隊球星夏登則就事件道歉，籃網老闆蔡崇信發公開信批評莫利的言論。 而據加拿大媒體報道，知情人士透露，侯斯頓火箭隊不打算懲罰莫利。

莫利在Twitter發布帖文撐香港示威，隨後刪去。（Twitter截圖）

莫利在7日（周一）在Twitter上連續就事件做出回應，稱他沒想到他的推文會冒犯火箭球迷和他在中國的朋友。他只是想從一個詮釋角度對一件複雜事件發表看法。發表該推文之後，他有很多機會聆聽和思考其他觀點。

莫利又表示：「一直以來，我都非常感激中國粉絲以及中國贊助商對火箭隊巨大的支持，我希望他們能明白，這次的冒犯或誤會並不是我的本意。另外，我的社交媒體觀點只代表自己，與火箭隊和整個NBA無關。」

NBA火箭隊總經理莫利。（資料圖片／路透社）

據法新社報道，火箭隊本周將在東京舉行兩場海外熱身賽，正隨隊在東京備戰的球星夏登（James Harden）就事件表示：「我們道歉，我們愛中國。」哈登又指，「我們都愛到中國比賽……我們一年到中國打個一、兩次，他們都給予我們最大支持，所以我們很感謝他們。」

火箭隊球星夏登就事件道歉。（視覺中國）

籃網老闆發公開信批莫利

台裔籃網老闆蔡崇信7日發表公開信，指「數以億計的中國球迷感到這件事情充滿政治色彩，他們的感情受到了嚴重的傷害」。蔡崇信又稱，「支持中國領土上發生的分離主義就是一個禁區。這不僅僅是對中國政府如此，而且對所有中國人民也是如此」。

據加拿大媒體「theScore」網站報道，知情人士透露，侯斯頓火箭隊不打算懲罰莫利，NBA也不打算譴責莫利。報道又稱，火箭隊老闆費爾蒂塔此前曾向媒體表示，莫利的工作沒有受到影響，更指他是NBA中最好的總經理，又稱「這個組織沒有（政治）立場。我們來這裏是為了打籃球，而不是冒犯任何人」。

（綜合報道）