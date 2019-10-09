【NBA】總裁施華撐莫利言論自由　央視主播：我們也有遙控器自由

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地譯莫雷）日前在Twitter上表態支持香港反修例示威活動，引發中國內地大規模抵制，《央視》旗下的體育頻道以及騰訊體育，都在昨日（8日）發聲明決定立即暫停NBA賽事轉播安排。 事件延燒之際，NBA總裁施華（Adam Silve，內地譯肖華）多次出面發聲，支持莫利有言論自由，同樣成為被「狙擊」的目標。 央視主播剛強昨日則在「主播說聯播」節目評論事件時表示，言論自由不是胡說自由，若世界有一種沒有邊界的「言論自由」，那「我們也有遙控器自由」。

主播剛強評論火箭隊經理莫利事件，矛頭同時指向NBA總裁施華關於「言論自由」的表態。（影片截圖）

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主播剛強在節目中說，火箭隊的總經理莫雷「犯規」了。「犯規」的不止他一個，還有NBA總裁肖華。「肖華說支持莫雷，說辭是所謂的言論自由。肖華的這番話，要我說就是一個笑話。言論自由不是胡說自由，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。」

剛強還表示，「如果你一定要狡辯說，這個世界有一種沒有邊界的『言論自由』，那對不起，我們也有遙控器自由。」他指出，對於NBA季前賽（中國賽）的轉播，央視體育已按下了「暫停鍵」。

經過這個國慶，我們更明白這個道理：國，必須深愛，今天聯播頭條就有報道。至於球，不過就是個球而已。NBA前面的這個N，對我們來說會不會變成No的縮寫呢？這個問題要@莫雷、肖華等人。要想我們不說No，最起碼那些「雷語」和「笑話」不能有。 央視主播剛強

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

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據此前報道，施華在昨日曾回應指，央視暫停轉播NBA季前賽的消息令人遺憾，同時再發聲明強調，平等、尊重、言論自由是NBA的價值觀，「NBA不會去監管球員、僱員和球隊老闆在這些問題上該說甚麼，不該說甚麼。我們不能那麼做。」

（綜合報道）