NBA涉港風波點燃中美民情　北京「擱置爭議」方為上策？

NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）早前發tweet，轉載印有「Fight for freedom，Stand with Hong Kong」的圖片，引起內地官民不滿。不過莫利和NBA並未應要求公開致歉，內地贊助商、轉播平台和明星代言人隨即一一割席。 事件影響所及，觸發中美輿論風暴，突顯「牆內」和「牆外」世界的語境差距，雙方在無法溝通之下，北京似乎選擇了暫且「擱置爭議」。

南早：莫利本應對華更具認知

早幾年北京處理中美角力，指導原則是「鬥而不破」，而華府亦從「競爭與合作」角度闡述兩國關係，未有把話說死。可是隨著特朗普入主白宮，中美貿易戰爆發，「有商有量」的願景逐漸破滅，取而代之的是「互不認可」與「無法調和」，NBA涉港爭議只是事例之一。

從商業角度看，莫利是重蹈許多國際企業的覆轍，亦即所謂「不明國情」，在內地引發公關危機。

《南華早報》10月8日社評便指出，美國人可自由表達意見和保障該權利，但中國的歷史、文化和政制則大相逕庭：「莫利本應在使用社交媒體時就此留神。他也本應對中國和有可能冒犯之事更具認知。」

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

如何解讀「爭取自由，與港同行」？

另一邊廂，內地官民認為，一旦引用「爭取自由，與港同行」，就有支持暴力衝擊和分離主義之嫌，觸犯中國主權紅線。部份網民表示，這句口號之嚴重達種族主義級別，仿如在美國發表歧視黑人的言論，另外又以「那我只能支持911了」作反諷，以示當前事態等同美國911恐襲，屬於不可觸碰的國家傷痛。

美國官民顯然不予認同，例如NBA總裁施華便拒絕道歉：「NBA不會去監管球員、僱員和球隊老闆在這些問題上該說甚麼，不該說甚麼。我們不能那麼做。」為何數以十億美元計在華生意危在旦夕，NBA仍拒絕按內地輿情「幡然醒悟」，徹徹底底自我批評和「交人頭」呢？

原因很簡單，美國網民同樣群情洶湧，如中國網民般表達「有權不高興」，致使特朗普和國會兩黨議員均爭相批評，NBA為私利而放棄原則，任由北京「侵蝕」自由和民主價值。民主黨參議員、總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）便認為：「中國正嘗試運用其市場力量，以扼殺言論自由及對其行徑的批評。」

愛國聲音在「牆外」世界失語

NBA夾在中美輿論之間，只能夠對「莫利的不當言論」感到「極其失望」，一時三刻是無法道歉了事的。

中國籃協主席姚明曾是火箭隊成員。（視覺中國）

火箭隊當家球星夏登（James Harden）本來已公開向中國道歉，時至近日本國風向一轉，他也調整立場：「我們都有自由表達的權利，只是會有人不認同我說的話，有些則會認同，我支持施華。」

「防火長城」分割出「牆內」和「牆外」兩個網絡世界，彼此「言語不通」。憑藉與姚明的淵源，火箭隊在華備受熱捧，利害攸關的總經理莫利尚且可「不明國情」，更何況是「牆外」數以十億計的民眾；「牆內」上億國民則缺乏有效手段，無從進軍海外以「講好中國故事」，愛國聲音遂於「牆外」失語。

胡錫進：對外摩擦時保持理性

作為民間自發網軍，內地「帝吧」就香港示威風波，數度「翻牆」至海外社交平台，揚言要消除對內地的「偏見」，結果卻事與願違。歸根究柢，「帝吧」採取「集體洗版」的網絡攻勢，行徑本身就引人側目和反彈，廣貼五星紅旗和「罐頭式」留言亦算不上精明溝通手法，既辦不成公關宣傳，也佔不了多少頁面。

時值中美重啟貿易談判的敏感時刻，NBA涉港爭議挑動美國民眾情緒，而「中國故事」又只能留在「牆內」，北京似已根據現實情況，試圖引導內地輿論轉向。《紐約時報》即引述訪問記者所得，指內地官媒的編輯主管指示記者，避免著力於NBA事件，唯恐爭拗「過熱」。

官媒《環球時報》總編胡錫進亦勸籲：「老胡已經連續好幾天呼籲在處理對外摩擦時保持理性，愛國主義也要有在一些時候自我克制和管理的意識。」若北京態度果真如此，大可總結為「便宜行事，擱置爭議」，至於對內是否能平伏輿情，對外是否為應對美國「極限施壓」的適時策略，就有待國民深思和討論。