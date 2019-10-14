【北京觀察】中共四中全會時間臨近　將有哪些重要議題？

據央視報道，國家主席習近平在結束同印度總理莫迪第二次非正式會晤和對尼泊爾國事訪問後，於昨（13日）晚回到北京。

這意味着早前預定10月召開的中共四中全會將臨近。自從2018年全國「兩會」前夕連續召開的兩次中央全會後，中共已超過一年半時間沒有舉行中央全會。外界不免對於姍姍來遲的四中全會充滿各種質疑與好奇。

中共四中全會將討論一整套體系化的「中國特色社會主義制度」。（VCG）

從時序上看，8月份的那次中央政治局會議只是決定了四中全會將在10月份召開，並未指定具體日期。而根據以往的慣例推測，在正式會期之前，中共將在月度政治局會議中公布最終日期。而這次中央政治局會議可望在一週內召開，屆時討論提交四中全會審議的各種文件、議題和人事決定等。

目前，習近平已經回京，不過預料他將在18日南下武漢出席第七屆世界軍人運動會。這次運動會是中國2019年最重要的國際性活動之一，屆時將有100多個國家的近萬名現役軍人蔘加射擊、游泳、田徑、籃球等27個大項、329個小項的賽事，賽期從18日到27日共計10天。習近平將作為主辦國領導人出席開幕式。

第七屆世界軍人運動會即將於10月18日在武漢正式開幕，目前，主媒體中心已經運營，部分註冊媒體已經陸續入駐，開始前期報道工作。（新華社）

同時，據央視報道，國務院總理李克強今天（14日）在西安主持召開部分省政府主要負責人經濟形勢座談會。這意味着近日李克強可能也不會出現在北京。

此外，根據中國外交部早前發布的消息，國務院副總理韓正已經邀請新加坡副總理王瑞傑於10月14日至17日訪華，並共同主持15日在重慶舉行的中國新加坡雙邊合作聯委會第15次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第20次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第11次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第3次會議。這意味着韓正本周也基本沒有在北京出席中央政治局會議的「檔期」。

綜合上述因素，此次決定四中全會具體會期的中央政治局會議極有可能在10月18日稍後召開，而這樣即可保證四中全會在10月下旬召開。

各界希望看到來自中共全黨的意志如何應對當前中國面臨的系列問題。（資料圖片／路透社）

從議題上看，外界可能最關注的是人事議題，不過，預料出現較大變動的可能性不大。

今次不同於上屆受反腐敗影響不斷有（候補）中央委員落馬的情形。截至目前，十九屆中央委員會成員中，原澳門中聯辦主任鄭曉松2018年10月份意外身亡；原證監會主席、中華全國供銷合作總社理事會主任劉士余2019年5月份主動投案，隨即被給予留黨察看2年、政務撤職處分，降為一級調研員（正處級），其十九大代表資格也被撤銷，其中留黨察看處分便需今次四中予以追認。

總之，此次四中全會仍將會有中央候補委員遞補情形，目前中央候補委員中得票第一的為央企中國誠通控股集團有限公司總經理馬正武（1963年12月出生）或將躋身中央委員。而得票第二的則是中國工程院院士、「中國電磁彈射技術之父」馬偉明（1960年出生）。

另外，不會出現在中央全會公報中的「隱藏人事議題」還包括一系列重量級的人事任免決定。此前，全國個省區市數十省部級官員履新，消息稱四中後會有「一把手」任免消息公布。

中美第13輪高級別經貿磋商於10月10日和11日在華盛頓舉行，雙方談判傳出好消息，達成首階段初步協議。（資料圖片）

其他議題方面，在香港局勢暫時趨於緩解並顯現逆轉迹象、中美貿易戰經過13輪談判顯現暫時性休戰局面後，北京可望在一種較為寬鬆的環境中繼續自己的既定節奏。

北京早前消息稱此次中央全會的主題將是「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」，即「第五個現代化」。

彼時，新華社通稿中共有3段內容涉及這一主題，從中共創黨歷史、中共建政歷史和「世界百年未有之變局」三層意義上總結當今中國特色社會主義制度和中共執政能力。事實上，多維新聞此前分析文章稱從2019年初至今，《求是》期期發表習近平有關封面文章，其所構築的不僅僅是習近平的思想體系，同時也是其「中國特色社會主義制度體系」和執政黨執政的制度體系。

總之，對標十八屆三中全會，此次十九屆四中全會期間，中共料公布其制度建構的目標清單，奠定其整個制度體系的完整格局。