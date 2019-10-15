李克強直言中國經濟面臨挑戰　釋放三大重磅信號

10月14日，李克強在西安部分省政府主要負責人經濟形勢座談會上指出，2019年以來，國際環境更加複雜嚴峻，世界經濟增長放緩，中國國內經濟也面臨多重挑戰和困難。中國經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進，民生福祉不斷改善。 但他同時指出，當前經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難突出，中國國內需求疲弱，一些食品因供求關係變化價格上升，一些地方發展動力不足。

座談會上，陝西省委書記胡和平、省長劉國中和江蘇省長吳政隆、河南省長陳潤兒、湖北省長王曉東、廣東省長馬興瑞均就本地經濟形勢、下一步工作打算和相關對策建議發了言。

此外，會議還釋放三大重要信號，一是，中國要在有利條件和不利因素交織的條件下，拓展新的消費增長點。二是，針對下一步經濟工作，座談會指出，要推動高水平開放，開展多元化貿易投資合作。三是，在「穩經濟」的同時，「保民生」也必不可少。

據媒體此前報道，9月4日，李克強主持召開中國國務院常務會議，部署精準施策加大力度做好「六穩」工作。六穩」指的是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，涵蓋了中國目前經濟生活的主要方面。

9月15日，李克強接受俄國媒體採訪，在談及中國經濟增速下降問題時稱「受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等因素影響，中國經濟也面臨一定下行壓力，但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。」

中美貿易戰下，中國經濟備受外界關注。美國《福布斯》網站曾刊文描述，「中國經濟是賣空者的噩夢。」文章指出，外部貿易環境惡化沒能迫使中國經濟硬着陸，從總體來看，中國經濟轉型仍在繼續。

瑞士信貸銀行分析師也表示，中國農村地區正在創造漸進式增長機會。更有消息指，中美貿易戰不僅未讓中國經濟關上對外的大門，反而某種程度上促進了中國的開放。