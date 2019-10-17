半年內二度履新　農行原副行長蔡東出任吉林副省長

10月17日，吉林省十三屆人大常委會第十五次會議決定任命蔡東為吉林省副省長。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」報道，這是蔡東半年來第二度履新。5月初，他正式由國家開發銀行副行長轉任農業銀行副行長。

蔡東在半年內已是二度履新。（微博@世上只有AA好）

近來，吉林省政府領導班子調整頻繁。9月底，時任副省長朱天舒去職，後進京任退役軍人事務部副部長；同時，白山市委書記張志軍晉升吉林省副省長。

目前，吉林省政府共「一正七副一秘書長」9位領導——省長景俊海，常務副省長吳靖平，副省長侯淅珉、劉金波、李悦、安立佳、張志軍、蔡東，秘書長王志厚。

蔡東的金融工作經驗豐富，曾在三大國有銀行——中國工商銀行、中國國家開發銀行和中國農業銀行任高管。

資料顯示，蔡東出生於1968年10月，山東濟南人，是財政部財政科學研究所經濟學博士，高級會計師。

1986年，蔡東考入山東師範大學計算機系學習，畢業留校工作，後進入中國工商銀行。他在工行歷任會計結算部副總經理，結算與現金管理部副總經理，電子銀行部副總經理、總經理，天津市分行行長等職。

2016年7月，蔡東赴國家開發銀行工作，出任副行長，直到今年5月轉任農業銀行副行長。

近來，中共金融系統高官頻繁履新。（VCG）

10月14日晚，農行發佈公告稱，因工作需要，蔡東辭去該行執行董事、副行長等職務。

公告稱，蔡東擔任農行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為推進農行數字化轉型、互聯網服務「三農」和信息科技建設做出了重大貢獻，農行董事會表示衷心感謝。

梳理髮現，中共十九大報告曾提出，要健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線。在此背景下，一批來自一行兩會、國有商業銀行等金融系統的幹部分赴地方，出任省級政府副職。

據內媒《每日經濟新聞》的不完全不統計，目前出身金融系統隨後出任「金融副省長」的幹部超過15位。此前7月，中國建設銀行副行長張立林獲任遼寧省副省長；中國交通銀行副行長吳偉出任山西省政府黨組成員，後出任副省長。9月，中國工商銀行副行長譚炯出任貴州省副省長；中國光大銀行行長葛海蛟出任河北省副省長；中國僑聯副主席李波出任重慶市副市長，他曾在中國人民銀行工作多年，擔任過貨幣政策司司長等職。

其中，葛海蛟與李波均為「70後」，葛海蛟出生於1971年12月，李波出生於1972年7月。