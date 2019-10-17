【觀察】四中全會探討制度現代化　基層掃黑扶貧勾勒政策方向

中共第19屆中央委員會極有可能在10月下旬召開第4次全體會議，此前於8月30日所公布主題為：「研究堅持和完善中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」。

《多維新聞》此前分析文章稱，從2019年初至今，《求是》期期發表習近平有關封面文章，其所構築的不僅僅是習近平的思想體系，同時也是「中國特色社會主義制度體系」和執政黨執政的制度體系。至於本屆四中全會期間，中共料公布其制度建構的目標清單，奠定其整個制度體系的完整格局。

四中全會探討制度現代化，基層掃黑扶貧勾勒政策方向。（資料圖片）

上次全會在中美貿易戰之前

所謂制度體系並非無根之萍，而是根據客觀環境的演變，層層研討、擬定和驗證相關計劃。由三中全會到四中全會，相隔足足有一年半有多，其間中美貿易戰爆發，內地經濟面臨下行壓力，影響持續至今。

路透社10月14日便引述專家意見，指受貿易戰和世界商業周期雙重影響，中國經濟面臨新的外部壓力，今年三季度國內生產總值（GDP）增幅可能會低於上半年，但四季度因降准等政策刺激而企穩，全年增幅預計6.2%。「十四五」期間（2021至2025年）GDP增速預計會破6%，但並不存在經濟失速風險。

與此同時，中國宏觀經濟研究院首席專家陳東琪在接受路透專訪時稱：「堅持擴大開放，與美國實行關門、砌圍牆、搞封鎖的政策不同，中國搞『雙開門』，既開更大的門走出去，也開更大的門引進來，包括引進美國在內的發達國家的企業、資本、技術、人才和各種創新資源。」

四中全會探討制度現代化，基層掃黑扶貧勾勒政策方向。（資料圖片）

「脫貧攻堅」牽涉官商合作、產權流轉

單看四中主題，各界人士和專家都只能藉打探消息和合理猜測，推斷箇中內容和窺探內地政經演變。

所謂「國家治理體系和治理能力現代化」被稱為「第五個現代化」，屬於制度設計領域。回顧近年少人提及的重大政策，每每涉及基層治理，例如「掃黑除惡」旨在整頓村鎮吏治，清除過往基層組織依賴地方勢力的管治習慣，期望通過反腐以換上新一批遵守黨紀國法的幹部。

四中全會探討制度現代化，基層掃黑扶貧勾勒政策方向。（資料圖片）

黨政機關實現「第五個現代化」，目的亦在於配合經濟和社會政策方向。例如內地推行「脫貧攻堅」規劃，意在扶助數以千萬計的村鎮貧民，當中牽涉到政府注資、官商合作、基建項目和產權流轉，簡言之就是油水甚多，貪腐幹部易於上下其手，這也是過去幾年常見狀況。

基層治理只是個縮影，實則下至在村落修建街燈，上至大灣區產業發展布置，各級幹部能否「敢於鬥爭」，有決心和意志執行政策，又是否靈活運用「鬥爭的藝術」，因時制宜，都會決定規劃成敗。由此可見，要讀懂四中全會文件，大概首先要回顧和追蹤各項社經方針，參照對比，才可以勾勤出些許面貌。