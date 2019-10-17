【人事調整】西部戰區空軍政工部主任蔡立山轉任北部戰區空軍政委

解放軍今年夏季將領例行調整中，轉崗北部戰區的西部戰區前空軍政治工作部主任蔡立山少將具體職務獲得披露，他已經擔任北部戰區空軍政治委員。

據《吉林日報》報道，10月16日晚上，吉林省委書記巴音朝魯，省長景俊海在長春會見了出席「慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動•長春航空展」的空軍司令員丁來杭和空軍政治委員于忠福一行。

軍委訓管部副部長方北群，空軍副司令員鄭元林、空軍副政治委員陳學斌、空軍參謀長俞慶江、空軍裝備部部長朱程，北部戰區空軍政治委員蔡立山參加會見。

10月16日晚上，吉林省委書記巴音朝魯，省長景俊海會見空軍司令員丁來杭和空軍政治委員于忠福一行。（網上圖片）

內地公開資料中有關蔡立山的基本信息少之又少，具體年齡不詳、出生地不詳、個人照片也幾乎沒有。

據悉，蔡立山長期在空軍服役，歷任空軍地空導彈某師政委、空降兵15軍副政委、駐閩部隊首長、原成都軍區空軍政治部主任；軍改後，於2016年夏季轉任西部戰區空軍政治工作部主任。

蔡立山曾於2009年的國慶60周年閲兵中擔任受閲「紅—12地空導彈方隊」師政委的空軍地空導彈某師。該師為紅—12導彈方隊研發了「車輛方隊訓練監測考核系統」，方隊完成受閲任務後，被裝備方隊指揮部評為「參加受閲的30個裝備方隊成績最為突出的單位之一」，被空軍榮記集體二等功。

2019年1月，北部戰區空軍航空兵某旅新年開訓。（VCG）

此外，2009年蔡立山所在單位被四總部評為軍事訓練一級單位，黨委於2008年、2009年連續被空軍表彰為先進黨委；個人被評為「全軍優秀師旅團級單位黨委書記」，先後榮立三等功兩次。

2018年11月，蔡立山在《解放軍報》刊發署名文章《在強化組織觀念中抓好黨的領導和黨的建設工作》，表示黨員幹部要自覺做到思想上認同組織、政治上依靠組織、工作上服從組織、感情上信賴組織。

近期赴北部戰區履職者，還有繆文江。繆文江長期任職原蘭州軍區，曾任蘭州軍區政治部秘書長、青海省軍區政治部主任、南疆軍區政治部主任。

2013年，繆文江接班李偉（現任新疆維吾爾自治區黨委常委，新疆軍區政委）履新南疆軍區政委。9月份，繆文江以「北部戰區副政委兼政治工作部主任」身份公開亮相。

值得一提的是，上述活動是丁來杭參加國慶閲兵之後的再一次公開亮相。在今年的國慶70周年閲兵式上，共有4名上將領隊，丁來杭是其中之一——他在空警-2000預警機上擔任指揮員，這也是歷次閲兵中空中梯隊受閲最高指揮員。

據悉，解放軍將於10月17日至21日在吉林長春舉辦慶祝空軍成立70周年航空開放活動，殲-20、運-20，將首次展翅空軍航空開放活動。