【掃黑除惡】中央督導組進駐多地　監獄等「第二戰場」開始行動

據全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室10月19日消息，中央掃黑除惡第二、三輪督導「回頭看」工作正式啟動，分兩批對浙江、天津、吉林等21個省區市和新疆生產建設兵團開展督導「回頭看」。 消息指，隨着中央督導組的陸續進駐，天津、黑龍江、海南都分別在看守所、監獄等掃黑除惡的「第二戰場」部署不同主題的專項活動。

2019年6月5日至7月4日，中央掃黑除惡第14督導組進駐黑龍江，督導組組長姚增科當時提出，推進掃黑除惡專項鬥爭向縱深發展，要深入「第二戰場」發現一批重大典型案件和可查性強的線索。在黑龍江1個月的督導工作當中，第14督導組創新機制開闢「第二戰場」，共在羈押場所訊問120多名在押人員，掌握120多條涉黑涉惡案件的線索。

吉林省監獄系統掃黑除惡「第二戰場」經驗做法，被中央政法委、省委政法委以簡報形式印發。（網上圖片）

而吉林省監獄系統掃黑除惡「第二戰場」經驗做法，還被中央政法委、省委政法委以簡報形式印發。今年1月，吉林省監獄管理局還被評為「全國掃黑除惡專項鬥爭先進集體」，是全國監獄系統唯一獲此殊榮的集體。

截至今年4月，吉林省的服刑人員共檢舉揭發各類線索逾萬條，其中涉黑涉惡線索200多條，警方已按涉黑案件立案4宗，涉惡案件1宗，其中1宗列為公安部督辦案件，1宗列為省公安廳督辦案件。

中央掃黑除惡第二、三輪督導「回頭看」工作正式啟動。（央視截圖）

今年7月15日，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新主持召開全國掃黑辦第7次主任會議時提出，要開闢看守所、監獄等「第二戰場」，努力發掘專項鬥爭新的發力點、增長點。

7月21日，全國監獄工作會議在成都召開，司法部部長傅政華出席會議並講話，對監獄工作提出3點要求：要堅持黨對監獄工作的絕對領導，要夯實監獄事業發展基石，還要深入開展掃黑除惡專項鬥爭，集中開展干警紀律作風專項整頓，全力打好安全會戰。

10月，傅政華在陝西兩次提到掃黑除惡的「第二戰場」，強調要積極開闢監獄系統掃黑除惡「第二戰場」，發揮「第二戰場」職能作用，將掃黑除惡專項鬥爭向縱深推進。

在掃黑除惡專項鬥爭中，監獄系統本身亦有不少「保護傘」被揪出。今年6月，錫林浩特監獄原監獄長趙慶林等人為黑社會性質組織人員席某某充當「保護傘」的細節被首次公開。日前再審的雲南孫小果案，被查涉案公職人員、重要關係人有20人，其中不少都出自監獄系統。

（北京青年報）