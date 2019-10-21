【香山論壇】俄防長：美國退出《中導條約》是為遏制中俄

第9屆北京香山論壇今天（21日）上午開幕，俄羅斯國防部長紹伊古在第一次全體大會上發言，對美國進行了強硬的指責，表示美國謀劃遏制中俄威懾力，是促使其單方面退出《中導條約》的真正原因。

俄羅斯國防部長紹伊古（左二）在香山論壇上對美國進行了強硬的指責。（環球網）

紹伊古表示，在軍備控制領域，多年來確保穩定和權力平衡的多層次安全系統正遭到破壞。這是美國拒絕批准《全面禁止核試驗條約》，並從《限制反彈道導彈系統條約》和《中導條約》單方面退出造成的。

紹伊古稱，俄方相信促使華盛頓單方面退出《中導條約》的真正原因，是美國謀劃遏制中國和俄羅斯的威懾力。條約不再符合美國的利益，是因為中國的軍事和經濟實力不斷增長，俄羅斯的國防力量全力恢復以及中俄兩國之間軍事和軍事技術合作不斷發展和擴大。

紹伊古更表示，俄方完全有理由相信，以前《中導條約》禁止的美國打擊手段，極有可能被部署在亞太地區和歐洲，就是為了挑起緊張局勢。這樣的決定將不可避免導致軍備競賽和衝突發生的可能性上升。事實上，允許在其領土上部署中程和短程導彈的國家，將成為美國政策的人質。

俄羅斯9月舉行「中部-2019」戰略演習，包括中國等7個國家亦派員參加。解放軍派出1600軍人及先進武器裝備參與演習。（中國軍網）

高度評價中俄關係

此外，紹伊古對中俄關係進行了高度評價。他表示，進入新時代的中俄全面戰略協作合作夥伴關係，是平等、互利、合作的鮮明範例，軍事合作在其中發揮重要作用。紹伊古舉例說，今年7月，中俄兩國在亞太地區舉行了首次聯合空中巡邏，在此期間俄羅斯和中國的飛行員一起完成了任務。去年，中國軍隊參加了俄東部戰略演習，而今年也參加了俄中部戰略演習。

（綜合報道）