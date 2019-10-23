【逃犯條例】俠客島向外企提三點忠告：認真理解中國人邏輯和底線

內地官媒《人民日報》海外版旗下自媒體「俠客島」周二（22日）發文，點名NBA、滑板鞋品牌Vans、遊戲開發商暴雪（Blizzard Entertainment）以及蘋果公司，指其在香港問題上屢屢「踩雷」，因此有必要對西方企業「做一番忠告」，希望他們「認真看待中國市場背後的民族情感，認真理解中國人的行為邏輯和底線，從而少犯、不犯傷害和冒犯中國民眾的錯誤」。

火箭隊總經理莫雷的涉港言論令NBA在中國市場蒙受損失。（VCG）

俠客島的文章提出三點忠告，第一點是要求西方企業「兼聽則明，不要被西方媒體洗腦」。文章指，對於自己非專業領域的事，如果非想說點什麼的話，請務必先搞清楚到底發生了什麼，再理性、客觀地發聲。

而要做到這一步，文章稱首先要對西方媒體的涉華報道做一番過濾，「千萬不可不加甄別和審視地全盤接受、輕易相信，進而避免在不了解事實真相的情況下偏聽偏信。」

文章又認為，西方媒體通過對輿論的控制，輸出了預設的價值觀，塑造了特定的社會認知。但網絡信息的發達能讓人從多面的信息中看到更全面的事實。

「HKmap.live即時地圖」在蘋果（apple）App Store上架僅僅兩天便被下架，原因是該應用程式「危害到執法人員和香港居民」。（地圖截圖）

俠客島提出的第二個忠告是「擦亮眼睛，認清香港事件的本質」。文章指，多次的「踩雷」事件中，涉事者為給自己辯白，「言論自由」常被掛在嘴邊。但「言論自由」絕不是「我不要你覺得，我要我覺得」的任性，而是在尊重事實基礎上負責任地表達。

「多一份冷靜，多探究一下事實真相，尤其要避免唐突冒失的表態」，文章續稱，中國人凡事論理為先，但前提是尊重事實，希望西方企業別站在「民主自由」的高台上頤指氣使。

文章評論認為，西方企業應認真理解中國人的行為邏輯和底線，從而少犯、不犯傷害和冒犯中國民眾的錯誤。（資料圖片/視覺中國）

第三個忠告是「多聽多看，虛心了解中國歷史和現實」。文章認為，一些西方企業的行徑令中國百姓憤怒的原因在於，「（企業）根子還是在西方在心理上的文明優越感，導致傲慢與偏見時不時爆發出來。」

文章又引述學者汪暉對西藏問題的論述指，西方對這些中國敏感問題和地區的「同情」，不僅有西方人的「東方主義」想像、有美國為代表的特定政治力量對輿論的操縱和對政治行動的組織，更重要的是「混雜著對中國、尤其是經濟上迅速崛起而政治制度極為不同的中國的顧慮、恐懼、排斥和反感」。

對中國來說，因為有一段慘痛的西方列強侵略、殖民的近現代史，國家統一、民族復興問題才會變得如此敏感，這是中國的禁忌，也是中國的政治底線。就這點來說，中國人的憤怒絕不為了威脅他人，而是要一個尊重。西方企業既然要與中國做生意，就得明白「尊重」的道理。 俠客島評論

文章強調，任何一個國家、民族都有自己的禁忌，這些禁忌根植於不同的歷史、文化，在全球化的交往中必須予以尊重。「於個人來說，多到中國走走看看，多同中國民眾聊聊談談，多了解下中國歷史和文化，才能對中國現實和中國人的心理多一層理解。」

（俠客島）