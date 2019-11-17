石家莊政府90萬建微博微信帳號引爭議　內媒：需為公眾釋疑解惑

石家莊市政府近日為市政府微博微信建設項目進行採購招標，採購預算為90萬元（人民幣，下同），引發社會關注，不少網友認為一個地級市政府建設微博微信花90萬元價格太高。

石家莊市政府近日為市政府微博微信建設項目進行採購招標，採購預算為90萬元人民幣，引發社會關注。（《澎湃新聞》）

石家莊市委副書記、市長鄧沛然表示，會立即責成相關部門核實此事，並感謝社會輿論對政府工作的監督和幫助。石家莊市政府政務公開辦公室主任張長社則表示，由於相關工作人員經驗不足，在河北政府採購網上發布的《石家莊市人民政府辦公室市政府微博微信建設項目招標公告》標題不規範，誤導了社會大眾。

張長社解釋，「《石家莊市人民政府辦公室市政府微博微信建設項目招標公告》中提到的微博微信建設項目採購預算金額為90萬元，其實微博微信平台運維費用僅為25萬元」。

內媒《澎湃新聞》獲取的一份關於微博微信建設項目明細顯示，此招標公告具體內容涉及平台運維、安全監測及輿情處置、平台綜合監管、規範服務及推廣等四類。

內媒：需為公眾釋疑解惑

《澎湃新聞》的評論則指，放任該項目在輿論的質疑聲中繼續進行，恐怕並不妥當。當地有關部門有必要就該項目的預算編報、組織購買、項目監管、績效評價等流程，根據公開、公平、公正原則，按照預算公開和政務公開規定，公開相關信息，為公眾釋疑解惑。總之，財政支出不是問題，支出得是否合理、合規才是關鍵。

（綜合報道）