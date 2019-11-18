【逃犯條例】人民日報：絕不允許任何人挑戰一國兩制原則底線

香港修例風波持續多月，官媒《人民日報》今日（18日）在頭版刊發題為「絕不允許任何人挑戰『一國兩制』原則底線」的評論員文章，指一些人公然鼓吹港獨，喊出「光復香港、時代革命」的口號，肆意侮辱國旗、國徽和區徽，包圍和衝擊中央政府駐港機構和立法會、政府總部，目的就是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權，把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，最終使「一國兩制」名存實亡。 文章又稱，今天，擺在我們面前的，是一場維護「一國兩制」和破壞「一國兩制」的鬥爭，在這個關乎國家主權、關乎香港前途命運的問題上，沒有任何中間地帶，沒有半點妥協餘地。

11月17日，理大附近衝突不斷，警察多次放催淚彈，多處有火頭。（歐嘉樂攝）

文章稱，在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時，國家主席習近平就當前香港局勢發表重要講話，指出激進暴力犯罪活動嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。我們絕不容忍任何挑戰「一國兩制」原則底線的行為，對公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動，都必須堅決依法懲治。

文章又指，「一國兩制」作為一項制度創新，與其他任何新生事物一樣，也需要在實踐中經受檢驗，並不斷加以完善。這場修例風波暴露出香港政治、經濟、社會等方面存在的一些深層次矛盾和問題，也進一步凸顯了完善香港治理制度的必要性和緊迫性。全面準確貫徹「一國兩制」方針，在實踐中不斷完善「一國兩制」制度體系，不僅符合政治制度發展的一般規律，而且也必將有助於「一國兩制」航船行穩致遠。

香港修例風波持續多月。（羅國輝攝）

「三條底線」絕對不能觸碰

文章最後稱，「一國兩制」是一個完整的概念。其中，「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮。在香港貫徹落實「一國兩制」方針，有「三條底線」絕對不能觸碰：絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。試圖觸碰挑戰「三條底線」、干擾破壞「一國兩制」，注定是妄想，注定是徒勞，也注定是會徹底失敗的。

（《人民日報》）