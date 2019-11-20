【觀察】「止暴制亂」變「以暴制亂」　台媒為何扭曲習近平講話

2019年11月14日，中國國家主席習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人會晤時，就香港局勢表明立場。他說，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

而這是「香港事件」持續5個月以來，習近平第二次公開就香港局勢表態。11月4日，習近平在上海出席第二屆中國國際進口博覽會期間，會見香港特首林鄭月娥，並表示支持特區政府。

不過，該措辭在台灣卻受到有意的曲解。蔡英文在個人Facebook上以「撐香港，要自由！」為題，轉載《撐香港，要自由》的演唱會活動訊息，但其內文卻將習近平的原話改成「以暴制亂、恢復秩序」。一字之差但意思卻天差地別，前者顯示北京希望香港迴歸秩序的看法，後者卻是將港警的維安視為「暴力鎮壓」。

這個說法的源頭之一可以追溯到香港蘋果日報在11月16日用「以暴製亂」來形容目前的香港局勢，並譴責警方的執法不當造成當今的亂局。不過，蘋果日報原文使用的是「製造的製」，但非「制止的制」。

但當台媒接着把「以暴制亂」當成習近平的原話，顯然就是假新聞，而其意涵則延伸為「用暴力來制服亂局」。而該類似的新聞和標題在11月14日在台灣社會中傳播，之後便被廣為使用，而蔡英文轉載的版本顯然是受其影響，但其實這根本非習近平的原話。

台媒未經求證或有意扭曲顯然不符合媒體倫理，未經求證顯然是失職的行為，但如果是有意扭曲，則是企圖塑造一種北京將不惜一切代價來制服香港亂局的刻板印象，而其可以一脈相承到「六四」事件，滿足民眾的「獵奇想像」。而這又是一個媒體制造假新聞的鮮活案例。