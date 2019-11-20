【人權法案】學者時殷弘：預估特朗普會簽署　中方有工具作為反制

繼美國眾議院通過《香港人權與民主法案》後，參議院在香港時間今早（20日）在毋須表決下取得「一致同意」通過《法案》。 中國人民大學國際關係學者時殷弘接受台媒《聯合報》訪問時指出，法案若成法律，影響十分重大，也將是首次美國以法律行動干預香港問題。他亦認為，美國總統特朗普會冒著對中美貿易談判嚴重負面影響的結果而簽署法案，中方也有工具進行反制。

香港反修例示威者在示威中多次高舉美國國旗。（HK01）

時殷弘表示，參議院通過《法案》後，關鍵在於特朗普是否會簽署成法律，其簽署的可能性大於不簽署的可能性。目前特朗普對於中美局部協議還未有結果感到不滿，同時彈劾調查使他狼狽，若不簽署可能會使他在美國國內的政治情況更加困難，因此會冒中美貿易談判嚴重負面影響危險而簽署法案。

時殷弘表示，若美國總統特朗普簽署該法案使之成為法律，這意義十分重大，是美國以法律行動首次干預香港問題，且法律行動非常厲害。即使是最輕的國務院年度審查香港是否根據《中英聯合聲明》有充分高度自治，「一年來一次，對香港的外商、港商與中商的信心與預期穩定性產生非常重大的影響，促使各種資本加速流出香港，因為每年都要折騰一次。」

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他也說道，這會鼓勵香港的激進反對派與中國政府和港府對抗，如果簽署成法律，對香港、內地與中美關係影響會非常不利。對於中方是否有工具作為反制，時殷弘指出，工具是有，例如對美施以強硬的貿易反制、在朝鮮與伊朗問題上堅決不與美國合作等，但會不會用他不知道。

（聯合報）