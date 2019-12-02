江蘇35名幼兒成「涉黑涉惡」調查對象　中紀委批相關官員脱離實際

今年5月，江蘇無錫市錫山區一間幼稚園有35名學童被列入「掃黑除惡」專項鬥爭摸排（註：為偵破案件逐個摸底調查）對象，事件後在網上流傳並引起廣泛質疑。當地官方後來承認錯誤，3名相關官員受到處分。 中央紀委國家監委近日公開曝光的8宗典型案例亦包括此事。中紀委批評，相關官員脱離實際、作風不實、形式主義問題突出。

今年5月，江蘇一間幼稚園的35名幼兒成「涉黑涉惡」調查對象，惹起爭議。（微博）

12月1日，中紀委國家監委發通報稱，江蘇省無錫市錫山區教育局黨委書記、局長馮冬雁等人脱離實際亂發文、加重基層負擔問題。

通報指出，2019年5月，錫山區教育局在開展掃黑除惡專項鬥爭工作中，未吃透上級政策，對校園貸、套路貸和校園欺凌暴力等問題集中摸排時，起草相關通知並在附件中自行擬製了學校涉黑涉惡情況摸排表，把「學生涉黑涉惡情況」作為填報內容，「一刀切」地下發給該區教育系統所有學校進行摸排，給全區學校增加了不必要的負擔。

通報表示，錫山區教育局作風不實、形式主義問題突出，局黨委被責令作出書面檢查；區教育系統掃黑除惡專項鬥爭工作領導小組副組長（區教育督導室副主任）王昭煜對掃黑除惡專項工作文件未嚴格審核把關，受到黨內嚴重警告處分，並受到免職處理；馮冬雁作為區教育系統掃黑除惡專項鬥爭工作第一責任人，對工作指導不力、抓得不實，受到黨內警告處分。其他有關責任人員受到相應處理。